Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан

17 април 2026, 18:25
И зраел "все още не е приключил работата" срещу "Хизбула", целта за разгромяването на ливанското ислямистко движение "няма да бъде постигната утре", предупреди израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан, предаде Франс прес.

Войната срещу шиитското движение, съюзник на Техеран, която бе възобновена на 2 март, позволи да бъдат отблъснати "двете заплахи, идващи от Ливан", заяви Нетаняху във видео послание. Първата заплаха е тази от близко разстояние, представляваща проникване на хиляди терористи на израелска територия и изстрелване на противотанкови ракети по израелски населени места. Втората заплаха е  тази от ракети с голям обсег, предназначени да унищожат градовете на Израел, поясни премиерът.

"Днешната "Хизбула" е само сянка на себе си, но ще кажа честно: все още не сме приключили работата“, добави той.

Целта за "разгром на "Хизбула", повтарям ви го напълно откровено, няма да бъде постигната утре", заяви Нетаняху.

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че Израел повече няма да бомбардира Ливан. Но допълни, че всякаква сделка с Техеран, която може да бъде постигната от Вашингтон, не зависи от това, което се случва с Ливан, отбелязва Ройтерс.

"Израел повече няма да бомбардира Ливан. САЩ им ЗАБРАНЯВАТ да го правят. Стига толкова!!!" написа Тръмп в социалните мрежи.

Ливанският президент Жозеф Аун от своя страна призова гражданите на страната да разгледат примирието с Израел като възможност за насърчаване на стабилността и възстановяването след седмици на подновени тежки сражения, предаде ДПА.

"Ливанският народ, който преживя толкова много през последните години, сега е изправен пред нова реалност", заяви Аун пред депутатите, след влизането в сила на прекратяването на огъня в Ливан, последвало шест седмици на нова конфронтацияа между Израел и "Хизбула".

Аун заяви, че ливанската армия ще разшири присъствието си до границата след изтеглянето на израелските войски, навлезли в Ливан, ще отблъсне въоръжените групи и ще позволи на населението да се върне по домовете си.  Целта е да се гарантира, че няма да има въоръжени сили извън редовната армия и законните служби за сигурност, подчерта той.

Правителството в Бейрут вече се ангажира да разоръжи "Хизбула" съгласно споразумението за прекратяване на огъня от 2024 г., но е предприело ограничени стъпки в тази посока, като се стреми да не предизвика безредици, тъй като голяма част от шиитската общност в Ливан продължава да подкрепя движението и се застъпва за това то да запази оръжията си, припомня ДПА.

Парламентарната група на "Хизбула" заяви, че прекратяването на огъня трябва да включва пълно прекратяване на израелските бойни действия и въвеждане на ограничения върху свободата на придвижване на израелци в Ливан, отбелязва Ройтерс.

По темата

Илияна Йотова прави обръщение към нацията броени часове преди вота (ВИДЕО)

Илияна Йотова прави обръщение към нацията броени часове преди вота (ВИДЕО)

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 22 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 1 ден
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 21 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 21 часа
Последни новини

Снимката е илюстративна

САЩ призна загубата на дрона MQ-4C Triton за $240 млн. над Ормуз, какво означава това

Свят Преди 15 минути

ВМС на САЩ признаха за „произшествие от клас А“ край бреговете на Иран. Изгубеният апарат не е просто дрон, а „летящ шпионин“, чиято цена надвишава три пъти тази на изтребител F-35

,

Мощна коалиция за Ормузкия проток: 40 държави готвят военна мисия за сигурност

Свят Преди 29 минути

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

Снимката е илюстративна

Какво сънуват хората точно преди да умрат, разкрива проучване

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване сред терминално болни разкрива, че сънищата преди смъртта не са случайни. Пациентите често виждат стълбища, бяла светлина или починали близки, които ги чакат. Учените смятат, че тези видения са механизъм за психологическо справяне и мир

,

ООН: Над 38 000 жени и момичета са убити във войната в Газа до края на 2025 г.

Свят Преди 1 час

Регистрирани са общо 71 000 смъртни случая

Кадри от историческата мисия на екипажа на „Артемис II“, който се отдалечи на рекордните 400 000 км от Земята

Защо НАСА блокира основни функции на iPhone 17 Pro Max в космоса

Любопитно Преди 1 час

Астронавтите от мисията „Артемис II“ 2 използва новия модел на Apple единствено като камера. Агенцията е закупила устройствата самостоятелно, след като 8-кратното оптично увеличение е преминало през строги 4-степенни тестове за безопасност

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

България Преди 1 час

Военноморските сили бяха вдигнати на крак за две паралелни операции в Североизточна България. Специализиран екип взриви на място безпилотен апарат с експлозив на плажа, след което обезопаси и корозирала ръчна граната в община Провадия

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Любопитно Преди 2 часа

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

,

ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

Свят Преди 2 часа

Учението, след което ще има и второ, ръководено от министрите на ЕС, идва в момент, когато Тръмп разклаща доверието в НАТО

Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност

Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност

България Преди 2 часа

Министър Иван Христанов съобщи за спасена продукция за над 40 млн. лв. и обяви изграждането на 21 нови станции; служителите в Агенцията за борба с градушките ще получат допълнителни възнаграждения

Ормузкия проток

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

Свят Преди 3 часа

Новината съобщи иранският външен министър Абас Арагчи

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Свят Преди 3 часа

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

,

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 3 часа

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Любопитно Преди 4 часа

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове

,

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Свят Преди 4 часа

Въпреки засиленото полицейско присъствие и сигналите за планирана атака с дронове, от Скотланд Ярд уверяват, че към момента няма повишен риск за обществената сигурност

Деница Суруджийска

„В сянката на свободата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Яхтата на Аристотел Онасис "Christina O" отново се продава за над 50 млн. евро

Любопитно Преди 4 часа

Легендарният плавателен съд е бил домакин на Кенеди, Чърчил и Холивудски звезди

Всичко от днес

От мрежата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Времето и ремонтите

sinoptik.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg

Отиде си Котаракът Румен – интернет любимецът, който ни научи да гледаме на живота с хумор

Edna.bg

С обич, изненади и... напрежение: как Виктория Бекъм отпразнува 52-ия си рожден ден

Edna.bg

Гьонов: Мислим за благото на националите отбори

Gong.bg

Ето кога ще се играе дербито на Пловдив

Gong.bg

Андрей Гюров: Прокуратурата проверява мен, министри и главния секретар на МВР

Nova.bg

Иран отваря напълно Ормузкия проток

Nova.bg