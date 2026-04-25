Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

П редседателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин, който е близък съюзник на президента на Русия Владимир Путин, пристигна в Северна Корея, за да присъства на събитие в чест на севернокорейските военни, изпратени от Пхенян на помощ на Москва във войната на Русия срещу Украйна, съобщи Ройтерс.

Володин беше посрещнат от Джо Йон-уон, близък политически довереник на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и председател на Върховното народно събрание (парламентът на Северна Корея).

🚨 JUST IN: 🇷🇺🇰🇵 Russia’s Interior Minister Kolokoltsev lands in Pyongyang for a state visit.

Moscow–Pyongyang ties deepen as global tensions rise

Северна Корея е изпратила около 14 000 войници да се бият на страната на руските сили срещу Украйна. Над 6000 от тях са били убити, според южнокорейски, украински и западни представители.

Rusya İçişleri Bakanı KDHC'nin başkentindeki Pyongyang Metrosu'nu gezdi.

The Russian Minister of the Interior toured the Pyongyang Metro in the capital of the DPRK.

Очаква се Пхенян да проведе церемония в чест на „освобождението на Курск“ година след като Москва обяви, че областта е отвоювана от Украйна.

Ким и Путин се срещнаха през юни 2024 г. и подписаха всеобхватен стратегически договор, който включва пакт за взаимна отбрана. Двете страни развиха бързо дипломатическите и военните си отношения от 2023 г. насам.