Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

25 април 2026, 17:49
Източник: БТА

П редседателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин, който е близък съюзник на президента на Русия Владимир Путин, пристигна в Северна Корея, за да присъства на събитие в чест на севернокорейските военни, изпратени от Пхенян на помощ на Москва във войната на Русия срещу Украйна, съобщи Ройтерс.

Володин беше посрещнат от Джо Йон-уон, близък политически довереник на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и председател на Върховното народно събрание (парламентът на Северна Корея).

Северна Корея е изпратила около 14 000 войници да се бият на страната на руските сили срещу Украйна. Над 6000 от тях са били убити, според южнокорейски, украински и западни представители.

Очаква се Пхенян да проведе церемония в чест на „освобождението на Курск“ година след като Москва обяви, че областта е отвоювана от Украйна.

Ким и Путин се срещнаха през юни 2024 г. и подписаха всеобхватен стратегически договор, който включва пакт за взаимна отбрана. Двете страни развиха бързо дипломатическите и военните си отношения от 2023 г. насам.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Вячеслав Володин Северна Корея Русия Война в Украйна Руско-севернокорейски отношения Военно сътрудничество Ким Ченун Владимир Путин Пакт за взаимна отбрана Държавна дума
По темата

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Майка уби двете си бебета със

Майка уби двете си бебета със "здрав разум" и ги погреба в градината си

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
От суперколи до практични SUV: BYD иска глобална доминация

От суперколи до практични SUV: BYD иска глобална доминация

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 3 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 3 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 3 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 3 дни
Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Свят Преди 5 минути

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Любопитно Преди 22 минути

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Свят Преди 1 час

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Свят Преди 2 часа

Властите в Днепропетровск казаха, че при масираната атака срещу града са ранени повече от 30 души

<p>Какво каза Йотова за бъдещето на Европа</p>

Илияна Йотова отбеляза 21 години от подписването на договора за ЕС

България Преди 2 часа

Апел за диалог, дипломация и стабилност в ЕС

Доналд Тръмп

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Свят Преди 3 часа

Закон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май

Столицата на Мали, Бамако

Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако

Свят Преди 3 часа

Въоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали. В изявление, публикувано в събота сутринта, от управляващата военна хунта съобщиха, че „сраженията продължават“

<p>От 1 до 34: Жените в новия парламент &ndash; пълна статистика по партии&nbsp;</p>

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

България Преди 4 часа

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Това означава, че 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Любопитно Преди 4 часа

Вижте подробен календар на червените дни

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

България Преди 5 часа

До фаталния инцидент се е стигнало, след като тротинетката се е сблъскала с микробус, по неизяснени до момента причини

Обесени в сянката на войната: Истории от коридора на смъртта в Иран

Обесени в сянката на войната: Истории от коридора на смъртта в Иран

Свят Преди 5 часа

През последния месец 16 мъже – осем политически затворници и осем протестиращи – бяха обесени в Иран. Имаше кратка пауза в държавните убийства, когато войната на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху започна на 28 февруари, но нещо се промени след 18 март

Спасители разчистват развалините на жилищна сграда, разрушена от руски удар по Днепър, Украйна

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Свят Преди 6 часа

Мащабна руска нощна атака срещу Украйна уби четирима души и рани повече от 30 други, след като Москва изстреля над 660 дрона и ракети в залп, който беше насочен към град Днепър в югоизточна Украйна и удари няколко други региона

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

България Преди 6 часа

Данните за доходите, потреблението и бедността очертават картина на нарастващо благосъстояние през последните години, а не на обедняване, твърди Адриан Николов от ИПИ

Иван Демерджиев

Иван Демерджиев: Правителство до средата на май, няма време за губене

България Преди 7 часа

Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ заяви, че процесът по съставяне на правителство трябва да се случи в най-кратки срокове заради ключови държавни ангажименти, включително изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

Тежка катастрофа затвори първокласния път Е-70

Тежка катастрофа затвори първокласния път Е-70

България Преди 7 часа

На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, „Спешна помощ“ и оперативно-следствена група

Принц Хари

„Винаги ще бъда част от кралското семейство“: Принц Хари с ново емоционално интервю

Любопитно Преди 7 часа

В рядко интервю лице в лице, Хари беше попитан дали разпознава израза „неработещ член на кралското семейство“, на което той отговори: „Не“

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Ал Пачино на 86: актьорът, който направи злодеите незабравими

Edna.bg

Лили Иванова почерпи верни приятели с торта от ягоди

Edna.bg

СНИМКИ: Дербито между ЦСКА и Левски

Gong.bg

Класа! Майсторски гол донесе пълен обрат за Левски (видео)

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в неделя

Nova.bg

Млада жена загина при катастрофа с тротинетка в Пловдив

Nova.bg