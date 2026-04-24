Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху обяви в петък, че е диагностициран с рак на простатата, съобщи FOX News.

„Днес беше публикуван моят годишен медицински доклад. Помолих публикуването му да се отложи с два месеца, за да не бъде публикуван в разгара на войната и да не се позволи на иранския терористичен режим да разпространява още повече фалшива пропаганда срещу Израел“, каза той в изявление.

Бенямин Нетаняху е бил опериран

„Имах лек медицински проблем с простатата, който беше напълно излекуван. Слава Богу, той е зад гърба ми“, добави Нетаняху, отбелязвайки, че е здрав и в момента е в „отлично физическо състояние“.

Нетаняху заяви, че е претърпял успешна операция за уголемена доброкачествена простата преди година и половина и по време на последното му медицинско наблюдение „в простатата е открито мъничко петънце с размер по-малък от сантиметър“.

Нетаняху се подложи на колоноскопия

„След преглед се оказа, че е злокачествен тумор в много ранен стадий, без разпространение или метастази“, каза Нетаняху.

Нетаняху влиза в болница, ето защо

Премиерът заяви, че е претърпял „целенасочено лечение“, което е премахнало проблема и не е оставило никакви следи от него.