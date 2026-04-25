Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

О бикновена комбинация от плодове, която се среща в много кухни, може да помогне за подобряване на здравето на сърцето, сочат нови данни, съобщава Fox News.

Възрастни в състояние на преддиабет, които са консумирали по едно авокадо и една чаша манго дневно в продължение на осем седмици, са показали подобрена съдова функция – ключов маркер за здравето на сърдечносъдовата система. Това установява проучване, публикувано в списанието на Американската сърдечна асоциация по-рано тази година.

Изследователи от Центъра за изследване на храненето към Технологичния институт на Илинойс в Чикаго са измерили колко добре се разширяват кръвоносните съдове при преминаването на кръвта през тях. Те установяват, че хората, които консумират авокадо и манго всеки ден, са подобрили показателите си, докато при контролната група не е наблюдавана промяна. Участниците са имали и по-добри стойности на диастоличното кръвно налягане (долната граница), като ефектът е бил особено изразен при мъжете.

В изследването са участвали 82 възрастни с преддиабет, които са спазвали частично структуриран хранителен план. Едната група е включвала плодовата двойка ежедневно, докато другата е консумирала храни със същата калорийна стойност.

„Добавянето на едно авокадо и една чаша манго на ден намалява рисковите фактори и подобрява индексите на съдовото здраве, служейки като практична стратегия за подобряване на сърдечносъдовите резултати чрез промяна в начина на живот“, пишат изследователите.

Експертите посочват, че авокадото е богато на мононенаситени мазнини, фибри и калий, които поддържат нивата на холестерола и чувството за ситост. Мангото от своя страна осигурява витамин С, антиоксиданти и допълнителни фибри. Те могат да се смесват в смути, да се добавят в салса или да се подредят върху сладка или солена препечена филийка.

Комбинацията подчертава важността на включването на разнообразие от цели плодове и зеленчуци в диетата, казва Мишел Рутенщайн, диетолог по превантивна кардиология от Ню Йорк, която не е участвала в проучването.

„Консумацията на повече плодове и зеленчуци предлага полифеноли и микронутриенти, които поддържат здравето на сърцето. Всеки плод и зеленчук може да предложи различна степен на защита“, обяснява тя пред Fox News Digital.

Рутенщайн отбелязва, че изследването е особено подходящо за хора с преддиабет, но посочва и някои ограничения. Проучването е продължило само осем седмици, включило е малка извадка от участници и е измерило предимно „заместващи“ маркери като функцията на кръвоносните съдове, а не дългосрочни резултати като сърдечни удари или поява на диабет.

За хората с преддиабет добавянето на авокадо и манго може да бъде полезно, ако се прави внимателно. „Най-добре е те да заменят други, по-малко полезни храни, за да се впишат в общия прием на калории и въглехидрати“, съветва тя. Хората, които трябва да ограничават калия (например тези с бъбречни проблеми), трябва да се консултират с лекар преди промени в диетата.

Други експерти смятат, че изводът надхвърля конкретната комбинация от храни. Д-р Филип Овадия, кардиоторакален хирург от Флорида, казва, че констатациите потвърждават важността на цялостното качество на диетата.

„Авокадото е страхотна цялостна храна – здравословни мазнини, фибри, минимално количество захар. Мангото е по-сложно за някой с преддиабет, защото съдържа много естествена захар“, казва Овадия. „Големият урок тук не е „яжте повече авокадо и манго“, а „яжте истинска, цялостна храна и изключете преработените продукти“. Там е истинската полза.“

Той също така призова за предпазливост при интерпретирането на изследването, тъй като то е финансирано от организации, представляващи индустриите за производство на авокадо и манго. Овадия добавя, че за хората с преддиабет е от ключово значение справянето с инсулиновата резистентност.

„Оправете метаболитното си здраве и сърцето ви ще го последва“, заключава той.