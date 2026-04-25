Любопитно

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

25 април 2026, 17:41
Източник: iStock/Getty Images

М орковената торта отдавна е символ на домашния уют, но професионалните сладкари вярват, че класическите рецепти могат – и трябва – да бъдат надграждани. Тази нова версия на популярния десерт впечатлява с комбинация от изключително сочна текстура, топли подправки и деликатен крем.

Експерти споделят тайната за перфектния десерт на основата на моркови, обогатен с маскарпоне и свеж портокалов акцент. Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус.

Всъщност, именно настърганите моркови правят тестото забележително сочно и меко, което позволява на кекса да запази своята влажност дори без използването на големи количества мазнина. Същевременно морковите не натрапват специфичния си зеленчуков вкус. Вместо това те добавят лека естествена сладост, която хармонира идеално с ароматните подправки (канела, индийско орехче) и финия млечен крем.

Известната американска сладкарка Виктория Урмах предлага този обичан десерт да бъде усъвършенстван с цитрусова свежест и копринена глазура на базата на маскарпоне. Според нея, изкушението е подходящо както за специални поводи, така и за уютен следобеден чай, предлагайки едновременно здравословен профил и луксозен вкус.

Източник: iStock/Getty Images

Необходими съставки

За блатoвете:

  • Моркови: 400 г (фино настъргани)
  • Брашно: 300 г
  • Яйца: 4 бр.
  • Захар: 250 г
  • Растително масло (олио): 240 мл
  • Орехи: 150 г
  • Портокал: кора и сок от 1 плод
  • Набухватели и подправки: по 1 ч.л. сода бикарбонат, бакпулвер и сол
  • Краве масло: 10 г (за ядките)

За рафинирания крем:

  • Маскарпоне: 220 г
  • Крема сирене (напр. „Филаделфия“): 220 г
  • Пудра захар: 250 г
  • Краве масло: 100 г

Начин на приготвяне:

1. Измийте, обелете и настържете морковите на най-ситното ренде. Нарежете орехите и ги запечете в сух тиган до освобождаване на аромата им. Докато са още горещи, добавете 10 г масло и щипка сол, разбъркайте добре и ги оставете да се охладят напълно.

2. Разбийте яйцата със захарта до получаването на светла и пухкава смес. При непрекъснато разбиване налейте бавно олиото на тънка струя. Отделно пресейте брашното заедно със содата и бакпулвера. Постепенно добавете сухите съставки към яйчената смес. Накрая прибавете портокаловата кора, морковите, ядките и малко пресен портокалов сок, ако консистенцията ви се стори твърде гъста.

3. Тъй като тестото е с голяма плътност, препоръчително е да го разделите на два или три равни слоя (блата) и да ги изпечете поотделно. Използвайте форми с диаметър 20–23 см, покрити с хартия за печене. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 25 минути. Оставете блатовете да изстинат напълно, преди да пристъпите към сглобяването.

4. Разбийте омекналото масло с пудрата захар до гладкост. Добавете маскарпонето и крема сиренето, след което разбивайте, докато кремът стане лек и ефирен. Маскарпонето придава наситеност на вкуса, като същевременно поддържа баланса на сладостта.

5. Нанесете обилно количество крем между всеки блат и отгоре, след което украсете по избор. Най-важната стъпка е търпението – тортата трябва да престои в хладилник поне 2 часа. Това позволява на всички вкусове и текстури да се слеят в истинско гурме изживяване.

Източник: newsukraine.rbc.ua    
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От мрежата

