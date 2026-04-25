Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Н аднорменото тегло традиционно се смята за рисков фактор за сърдечносъдови заболявания и диабет. Съвременните изследвания обаче свързват затлъстяването с атрофия на мозъка и спад в интелектуалните способности. Кардиологът д-р Андрей Костиков обяснява биологичните механизми зад тези процеси и дали те са обратими.

Затлъстяването води до структурни и функционални промени в главния мозък, като ключовите процеси са няколко:

Хронично невровъзпаление

Мастната тъкан активно произвежда протеини, които предизвикват възпаление. Те преодоляват защитната бариера на мозъка и активират имунните клетки на централната нервна система (микроглия).

„В отговор на системното възпаление микроглията започва да уврежда здравите неврони. Това е ключовият процес, свързващ излишната маса с дегенерацията на нервните тъкани“, пояснява д-р Костиков.

Последствията могат да бъдат сериозни:

Загуба на памет: Възпалението уврежда хипокампа – зоната, отговорна за превръщането на кратковременната памет в дългосрочна.

Риск от инсулт: Възпалителните процеси увреждат кръвоносните съдове в мозъка.

Деменция: Данните сочат, че затлъстяването във възрастта между 36 и 65 години увеличава риска от деменция в бъдеще с 30%.

Промени в обема на мозъчната тъкан

През 2016 г. учени от Кеймбриджкия университет установиха, че мозъкът на пациенти с висок индекс на телесната маса (ИТМ) е с около 10 години по-стар от действителната им възраст.

Сиво вещество: Данни от Британската биобанка показват, че хората със затлъстяване имат по-малък обем сиво вещество, което отговаря за обработката на информация и вземането на решения.

Бяло вещество: То осигурява предаването на импулси между различните отдели на мозъка. Излишното тегло нарушава структурата на тези „проводници“, което забавя мисловните процеси.

Добрата новина: Промените са обратими

Свалянето на килограми може частично да възстанови функциите на мозъка и да подобри паметта. Изследвания при пациенти, преминали през бариатрична операция (намаляване на стомаха), показват значително подобрение на когнитивните тестове само четири месеца след началото на лечението.

Диетите също влияят положително на активността на хипокампа. Важно е обаче корекцията на теглото да започне възможно най-рано, тъй като пластичността на мозъка намалява с възрастта.