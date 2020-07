Кой спечели на изборите в Северна Македония

Д ържавната избирателна комисия в Република Северна Македония обяви неофициалните окончателни резултати от предсрочните парламентарни избори, които се състояха вчера в страната.

Коалицията "Ние можем", водена от СДСМ спечели 46 места, ВМРО-ДПМНЕ - 44 места, а трети е Демократичният съюз за интеграция с 15 места, Алиансът за албанци и Алтернатива - 12, левицата има дама депутати, а ДПА - едно място.

По-рано днес според резултатите от преброени бюлетини от 3421 от общо 3480 избирателни секции /98,3 процента/ на вчерашните предсрочни парламентарни избори в Северна Македония коалицията, водена от СДСМ, печели 46 депутатски мандата, а коалицията около ВМРО-ДПМНЕ - 44, предаде агенция МИА, позовавайки се на съобщение на Държавната избирателна комисия.

Демократичният съюз за интеграция печели 15 мандата, Алианс за албанците и Алтернатива - 12, Левица - 2 и Демократичната партия на албанците -1 мандат в 120-местния парламент.

Останалите 9 партии, които са участвали в изборите, не са успели да прескочат изборния праг.

По данни на комисията СДСМ и партньори са спечелили 36,12 процента от гласовете, а ВМРО-ДПМНЕ - 34,85 процента.

Резултатите от изборите се появяват все още спорадично на сайта на Държавната избирателна комисия, който снощи бе подложен на хакерска атака, съобщи председателят на комисията Оливер Дерковски.

Той каза, че окончателни резултати за разпределението на мандатите в парламента могат да се очакват след преброяване на всички гласове до края на деня.

Парламентарни избори в Северна Македония на 15 юли

Днес бившият гръцки премиер Алексис Ципрас Зоран Заев в "Туитър" за победата в парламентарните избори от 15 юли, като заяви, че "тази победа е послание от страна на прогресивните сили, които се борят срещу национализма".

"Поздравления, Зоран Заев. Благодарение на твоите усилия, съобщението на смелите прогресивни сили, които се борят с национализма за социална справедливост и мир в региона стана по-силно днес. Съобщение не само за балканите, но и за цяла Европа", написа Ципрас.

Congratulations @Zoran_Zaev.

Thanks to your efforts, the message of brave progressive forces that fight against nationalism, for social justice and peace in our region, became stronger today. A message not just for the Balkans, but for all of Europe.#NorthMacedonia #elections