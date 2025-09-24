Свят

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Новият вариант „Стратус“ се разпространява бързо в Европа, разкриха необичаен ранен симптом, който лесно може да бъде пренебрегнат

24 септември 2025, 10:46
Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу
Тръмп критикува европейските съюзници пред ООН: „Вашите държави отиват по дяволите“

Тръмп критикува европейските съюзници пред ООН: „Вашите държави отиват по дяволите“

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news
Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност
Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи
Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп
Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна
Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Н ов вариант на COVID-19 се разпространява по-бързо от предишните щамове и има необичаен ранен симптом, за който експертите предупреждават.

(Във видеото: Доц. Християна Бацелова: Няма място за паника – COVID случаите растат, но без натиск върху болниците)

Все по-голяма загриженост буди разпространението на щама, наречен „Стратус“ (Stratus), който включва две разновидности - XFG и XFG.3. Той е открит за първи път през януари тази година, а през юни Световната здравна организация (СЗО) го обяви за „вариант под наблюдение“ заради „нарастващото му разпространение в глобален мащаб“.

В началото на септември Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство съобщи за 7,1% увеличение на случаите на коронавирус в Англия в сравнение с предходната седмица, макар да не е ясно колко от тях са причинени от XFG.

Здравни експерти в Ирландия също регистрираха 425 нови инфекции само за първата седмица на септември, като щамът XFG се смята за причина за огромното мнозинство от случаите.

Обичайните симптоми на COVID-19 често наподобяват тези на сезонен грип - температура, кашлица, кихане или хрема. Те варират от леки до тежки прояви.

Най-честият ранен признак на „Стратус“ обаче е дрезгав или пресипнал глас, който може да се появи преди традиционните симптоми на вируса. Заради необичайния си характер този показател лесно може да бъде пренебрегнат.

Медицинските експерти отбелязват и други симптоми - запушен нос, болезнено гърло, проблеми с храносмилането и силна умора.

Д-р Най коментира пред Mirror:

„В повечето отношения е почти идентичен с предишните варианти. Но хората с тази разновидност обикновено страдат от много възпалено гърло и пресипнал глас, за разлика от по-общите симптоми като кашлица, температура и болки.“

Той добавя: „Заболеваемостта винаги се увеличава, когато децата се върнат на училище, защото близкият контакт и често по-ниското ниво на лична хигиена улесняват заразяването. Тази разновидност обаче е по-вероятно да ви разболее, тъй като изглежда, че успява да избегне имунната система дори ако вече сте преболедували. Това прави предишните ваксини по-малко ефективни и подчертава колко важно е редовното ваксиниране с най-новите препарати срещу коронавирус. Помислете за това като за обновяване на телефона си, за да получите най-доброто представяне.“

Експертът по инфекциозни болести д-р Питър Чин-Хонг от Университета на Калифорния в Сан Франциско също предупреди, че „Стратус“ показва „по-широк спектър от симптоми“ в сравнение с по-ранните варианти.

Пред SFGATE той обясни:

„При някои хора се наблюдават по-често възпалени гърла, особено при по-възрастни, които не са се ваксинирали миналата година. Той е по-заразен, затова очакваме много хора да се разболеят. Особено с връщането на децата в училище, едно привидно леко подсмърчане вероятно ще се окаже COVID-19.“

Как да се предпазим от COVID-19: Пет препоръки от здравните власти
5 снимки
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
COVID COVID19 коронавирус
Последвайте ни
Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", обитаващи блокове над строежа на метрото

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Благодарение на AI: BMW пуска 40 нови модела за две години и „укротява“ дизайна

Благодарение на AI: BMW пуска 40 нови модела за две години и „укротява“ дизайна

carmarket.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 2 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

България Преди 22 минути

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

Свят Преди 29 минути

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

<p>LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Има нужните фактори да успее на пазар, където други не можаха. За това роля трябва да изиграя този дизайн, много качествен интериор и ниският среден разход

<p>Кой&nbsp;спечели руската&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

Виетнам спечели руския "Интервижън" - геополитически и консервативен съперник на "Евровизия"

Свят Преди 1 час

Киев определи събитието като "инструмент на враждебна пропаганда"

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

България Преди 1 час

В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители

<p>Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара</p>

Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара

Свят Преди 1 час

Изчисления на Snopes показаха, че за една нощ пазарната капитализация на Disney е намаляла с 1,4 милиарда долара

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

България Преди 1 час

Тя е за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

България Преди 1 час

Какви рискове крият фините прахови частици за хората в района

Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш

Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш

Любопитно Преди 1 час

Островът на рицарите, тайните заливи и залезите, които ще те оставят без думи

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Той се завърна в ефир след почти едноседмично прекъсване

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

България Преди 1 час

Предполага се, че става дума за чужденец

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 1 час

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

<p>Министър&nbsp;Георгиев: Това е&nbsp;е национален приоритет</p>

България е 47-ата държава в глобалната битка срещу насилието над деца

България Преди 1 час

Защитата на правата на децата е национален приоритет, заяви Георги Георгиев

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

България Преди 1 час

Служителят, който е преминал с превишена скорост по пътя, е санкциониран дисциплинарно

<p>България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии</p>

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

България Преди 2 часа

Това е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ, каза Желязков

Доналд и Мелания Тръмп на ескалатора в сградата на ООН

Ескалатор блокира при качването на Доналд и Мелания Тръмп в сградата на ООН

Свят Преди 2 часа

От ООН съобщиха, че инцидентът е предизвикан от задействан механизъм за безопасност

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Заработи горската класна стая в село Смилян

sinoptik.bg
1

Набират средства за охрана на костенурките в с. Баня

sinoptik.bg

Мина от Big Brother, която си прави операции, заради изневерите. Какво ни казва това?

Edna.bg

Най-строго пазена тайна: Ето с какво е облечена принцеса Даяна в последния си земен път

Edna.bg

Винисиус с признание: Модрич ме научи да стрелям така, липсва ни

Gong.bg

Арне Слот с много остра критика заради червения картон на Екитике

Gong.bg

Наказаха служител на тол управлението, засечен да кара с превишена скорост

Nova.bg

Незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", те твърдят, че причината е заради строежа на метрото

Nova.bg