Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Н ов вариант на COVID-19 се разпространява по-бързо от предишните щамове и има необичаен ранен симптом, за който експертите предупреждават.

(Във видеото: Доц. Християна Бацелова: Няма място за паника – COVID случаите растат, но без натиск върху болниците)

Все по-голяма загриженост буди разпространението на щама, наречен „Стратус“ (Stratus), който включва две разновидности - XFG и XFG.3. Той е открит за първи път през януари тази година, а през юни Световната здравна организация (СЗО) го обяви за „вариант под наблюдение“ заради „нарастващото му разпространение в глобален мащаб“.

В началото на септември Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство съобщи за 7,1% увеличение на случаите на коронавирус в Англия в сравнение с предходната седмица, макар да не е ясно колко от тях са причинени от XFG.

Здравни експерти в Ирландия също регистрираха 425 нови инфекции само за първата седмица на септември, като щамът XFG се смята за причина за огромното мнозинство от случаите.

Обичайните симптоми на COVID-19 често наподобяват тези на сезонен грип - температура, кашлица, кихане или хрема. Те варират от леки до тежки прояви.

Най-честият ранен признак на „Стратус“ обаче е дрезгав или пресипнал глас, който може да се появи преди традиционните симптоми на вируса. Заради необичайния си характер този показател лесно може да бъде пренебрегнат.

Медицинските експерти отбелязват и други симптоми - запушен нос, болезнено гърло, проблеми с храносмилането и силна умора.

Д-р Най коментира пред Mirror:

„В повечето отношения е почти идентичен с предишните варианти. Но хората с тази разновидност обикновено страдат от много възпалено гърло и пресипнал глас, за разлика от по-общите симптоми като кашлица, температура и болки.“

Той добавя: „Заболеваемостта винаги се увеличава, когато децата се върнат на училище, защото близкият контакт и често по-ниското ниво на лична хигиена улесняват заразяването. Тази разновидност обаче е по-вероятно да ви разболее, тъй като изглежда, че успява да избегне имунната система дори ако вече сте преболедували. Това прави предишните ваксини по-малко ефективни и подчертава колко важно е редовното ваксиниране с най-новите препарати срещу коронавирус. Помислете за това като за обновяване на телефона си, за да получите най-доброто представяне.“

Експертът по инфекциозни болести д-р Питър Чин-Хонг от Университета на Калифорния в Сан Франциско също предупреди, че „Стратус“ показва „по-широк спектър от симптоми“ в сравнение с по-ранните варианти.

Пред SFGATE той обясни:

„При някои хора се наблюдават по-често възпалени гърла, особено при по-възрастни, които не са се ваксинирали миналата година. Той е по-заразен, затова очакваме много хора да се разболеят. Особено с връщането на децата в училище, едно привидно леко подсмърчане вероятно ще се окаже COVID-19.“