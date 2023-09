Недохранени и със следи от тиксо по глезените: Майка е арестувана за малтретиране на две от децата си

М айка, която давала онлайн семейни съвети, е арестувана по подозрение за малтретиране на две от децата ѝ, които били недохранени.

Руби Франке, чийто вече несъществуващ канал 8 Passengers ("8 пътници" в буквален превод от английски език- бел.ред.) проследяваше семейството ѝ, е задържана в сряда в Юта и остава в ареста.

12-годишният син на Франке е успял да избяга през прозореца на дома си в град Ивинс и е изтичал до къщата на съсед в сряда сутринта, след което е поискал храна и вода, според писмено заявление, подадено от служител на отдела за обществена безопасност в Санта Клара-Ивинс.

Според документа съседът е видял тиксо на глезените и китките на момчето и се е обадил на органите на реда.

Момчето е откарано в болница, където е поставено под медицинско наблюдение "поради дълбоките му разкъсвания от връзването с въже и от недохранването му", сочат данните от ареста.

По-късно е установено, че 10-годишната дъщеря на Франке е недохранена и също е откарана в болница, съобщават полицаите. Други две от децата на Франке са били под опеката на службите за закрила на детето, се казва в писмената декларация.

Франке е арестувана заедно със своя бизнес партньор и сътрудник Джоди Хилдебрандт, която е основателка на противоречивата организация за житейски консултации ConneXions Classroom. Двете жени създават видеоклипове със съвети, които според критиците пропагандират суров стил на възпитание.

