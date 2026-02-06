Любопитно

Древната кралица воин, която обезглави кралят на Персия

През шести век пр.н.е. царица Томирис управлявала земите на север от Персия и източно от Каспийско море и според легендите убила Кир Велики, крал на Персия

6 февруари 2026, 15:54
Източник: iStock

Т ова е бил сблъсък между древни владетели, който е отекнал през историята. През 530 г. пр.н.е. царица войн среща персийския цар в битка. И само един остава, предаде All That's Interesting

По всички показатели, персите е трябвало да спечелят. Техният цар, Кир Велики, е довел армия от 200 000 войници, за да завладее степните земи на север от неговата империя.

Тревистите равнини били дом на масагетите, номадски народ, известен със своето майсторство на кон. А през 530 г. пр.н.е. царица Томирис управлявала масагетите.

Кир предположил, че масагетите и тяхната царица ще бъдат лесна плячка, но опитът му да победи Томирис завършил със собствената му смърт.

Царицата войн на масагетите

Персийската империя се простирала от Средиземноморието на запад до река Инд на изток. Тя била една от най-могъщите империи в света, а персийската армия можела да надмине всеки съперник. За разлика от нея, царството на масагетите било много по-малко.

През шести век пр.н.е. царица Томирис управлявала земите на север от Персия и източно от Каспийско море. Масагетите били номадски народ, който живеел в степите на Централна Азия. Жените масагети яздели коне, сражавали се в битка и управлявали.

„Те се бият както на кон, така и пеша“, пише гръцкият историк Херодот за масагетите в своите „Истории“. „Използват лъкове и копия, но любимото им оръжие е бойната брадва.“

Кир Велики, владетел на Персия, разширява границите на своята империя, завладявайки вавилонците. След това насочва вниманието си на север, към масагетите.

Имало само един проблем: царица Томирис отказвала да се подчини на персите.

Томирис управлявала масагетите след смъртта на съпруга си. Заедно със сина си, Спаргапис, царицата войн защитавала своята територия.

Преди да изпрати армиите си на север, Кир опитал дипломатическо решение: изпратил посланици при царица Томирис, питайки я дали ще стане негова съпруга.

Планът бил хитрост за завземане на контрол. Томирис прозряла намеренията му – както казва Херодот, тя била „наясно, че той ухажва не нея, а нейното царство“. Тя отхвърлила предложението и казала на Кир да се съсредоточи върху управлението на собствените си земи, вместо да се опитва да завземе нейните.

Без да се смущава, Кир изпратил армията си на север, за да нахлуе в земите на масагетите.

Царица Томирис срещу Кир Велики

С персийската армия на границите си, царица Томирис изпратила предупреждение до Кир. Ако не отстъпи, масагетите ще нападнат след три дни.

Когато тези три дни изминали, персите измамили масагетите. Тази хитрост щяла да доведе до падението на Кир.

Персите измислили хитър план. Разположили се на едната страна на реката, разделяща Персия от територията на масагетите, и армията им се престорила на отстъпваща. Когато масагетите напреднали, те открили изоставен лагер, зареден с вино.

Номадските конници не били свикнали с вино – те не отглеждали грозде и не го ферментирали. Както обяснява Херодот, масагетите пиели предимно мляко.

В чест на отблъскването на персите, масагетите изпили виното. И когато се напили, персите ударили. Те пленили по-голямата част от масагетските войници, включително сина на Томирис.

Посрамен от пленяването си, Спаргапис умолявал Кир за разрешение да сложи край на живота си. С разрешението на Кир, синът на Томирис се самоубил.

Както е описано в книгата на Дебора Левайн Гера „Юдит“, Томирис обвинява Кир за смъртта на сина си. Тя изпраща послание на царя, в което се заклева да го убие. „Кръвожадни Кире“, казва Томирис, „не се гордей с този незначителен успех. Гроздовият сок – който, когато го пиеш, те побърква… това беше отровата, с която улови детето ми, и така го победи, но не в честен открит бой.“

„Върни ми сина“, поискала Томирис. „Откажи, и се заклевам в слънцето, върховния господар на масагетите, кръвожадни както си, ще те напоя с кръв до насита.“

Кир пренебрегнал заплахата на царицата.

Отмъщението на царицата

Когато персийският цар я пренебрегнал, Томирис събрала армията си. И тогава тя нападнала Персия.

Масагетите се изправили срещу персите в това, което Херодот нарича най-ожесточената битка между негърци. Враговете се сражавали в близък бой с копия и ками, като нито една страна не отстъпвала.

Кир предполагал, че масагетите ще бъдат лесни за победа. В крайна сметка персите превъзхождали числено техните бойци и можели да се похвалят с много по-голяма империя. Но свирепостта на Томирис – и нейната клетва да убие Кир – дала предимство на масагетите.

По време на битката Кир паднал. След това царица Томирис заповядала на армията си да търси тялото на царя сред падналите перси. Когато ѝ го донесли, тя отрязала главата му и я потопила в съд, пълен с човешка кръв.

„Аз живея и те победих в бой“, заявила Томирис, „и все пак ти ме погуби, защото отне сина ми с измама.“

Томирис потопила обезглавената глава в кръвта. „Така изпълнявам заплахата си и те напоявам с кръв до насита.“

Историята за Томирис живее дълго след времето на масагетите. Средновековни художници рисували царицата-воин, обезглавяваща своя враг. А ренесансови художници пресъздавали наказанието на Томирис над трупа на Кир.

Но дали Томирис наистина е убила Кир Велики по такъв брутален начин? Малко записи са оцелели от последните години на управлението на Кир. Херодот, пишейки век след смъртта на Кир, твърди, че историята за Томирис, която е убила царя, има повече доказателства от всяко друго обяснение за смъртта на владетеля.

Какво се е случило с Томирис след отблъскването на персите? Историята не записва следващата глава от живота на Томирис. Средновековни писатели твърдят, че масагетите са еволюирали в хуни, които по-късно ще нахлуят в Европа на кон.

Въпреки че Томирис изчезва от историческите записи, нейната репутация за свирепост и бруталност е издържала хиляди години.

Източник: All That's Interesting    
Томирис Кир Велики Масагети Персийска империя Царица воин Отмъщение Битка Древна история Херодот Централна Азия
