Откраднаха бронзовата статуя на Мелания Тръмп в Словения

П ървата статуя на Мелания Тръмп в родната ѝ Словения беше унищожена от пожар, а сега бронзовата ѝ заместничка е изчезнала, което предизвика полицейско разследване.

Бронзовата фигура на първата дама на САЩ в реален размер беше открита през 2020 г. близо до родния ѝ град Севница, извисяваща се над полето върху пън, след като палеж унищожи предишната дървена статуя.

The bronze statue of Melania in Slovenia has been stolen, after the previous wooden version was set on fire. This version has reportedly replaced Melania at several White House state dinners and was only detected because it was chattier pic.twitter.com/ggAAUdNB2C