Руски дрон удари електроцентралата "Аувере" в Естония

Д рон, навлязъл от руското въздушно пространство, удари комина на електроцентралата "Аувере" в североизточна Естония в ранните часове на сряда, тревожен сигнал за това как войната в Украйна създава рискове в близост до границите на НАТО, посочва Estonian World.

По данни на властите и енергийната компания Enefit Power, която управлява централата, при инцидента няма пострадали, а електроенергийната система на страната не е засегната.

Естонската служба за вътрешна сигурност съобщи, че дронът е ударил комина на централата в 3:43 ч. на 25 март. На място са изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства от спасителните служби, прокуратурата е започнала производство, а службата за вътрешна сигурност е стартирала разследване.

Главният прокурор на Естония Астрид Аси заяви, че според наличната към момента информация дронът не е бил насочен към страната.

"В момента се извършват първоначални действия, а разследването ще установи точните обстоятелства", посочи тя в изявление.

Инцидентът идва на фона на съобщения, че Украйна е извършила атаки с дронове срещу руското пристанище Уст-Луга в Ленинградска област. Естонските власти допускат, че обектът, ударил "Аувере", е свързан с по-широките последици от пълномащабната война на Русия срещу Украйна, а не с целенасочена атака срещу Естония.

"Това е един от ефектите от пълномащабната агресивна война на Русия. Разумно е да се предположи, че ще виждаме още подобни инциденти", заяви генералният директор на службата за вътрешна сигурност Марго Палосон.

Министърът на правосъдието на Естония Лийса-Ли Пакоста съобщи пред обществената телевизия ERR, че правителството ще се събере на извънредно заседание във връзка със случилото се.

От Enefit Power уточниха, че първоначалната оценка не показва непосредствени щети по централата, нито сериозно въздействие върху електроенергийната система на страната.

Службата за вътрешна сигурност призова гражданите, които може да са видели дрона, да предоставят информация по електронната поща. Властите също така предупредиха хората да не се приближават до мястото на инцидента или до отломки, тъй като те могат да съдържат взривни материали. При откриване на такива трябва да се сигнализира на телефон 112.

Естонски представители съобщиха още, че паднал дрон е бил регистриран и в Латвия, в село Доброчина.