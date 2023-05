Войната в Украйна: НАТО наблюдава руските „зомбита“ в Естония

В тясната стая на екипа, в сграда точно до пистата на авиобазата Амари в Естония, по телевизията дават стари епизоди на Приятели.

Вдигнати крака на масата, чаша за кафе в ръка, непринудени закачки изпълват стаята. На телевизионния екран Рейчъл току-що се е върнала от фризьор, а Рос е разстроен от нещо. Тогава един летец подава глава през вратата и обявява спокойно: „Едно от зомбитата им се движи на север от Калининград“.

Хората моментално стават и отиват в съседната оперативна зала, където на екрани и цифрови карти, са отбелязани „Секретно на НАТО“ и трептят постоянно заради потоците от входящи данни.

Това са Силите за бързо реагиране на операцията Azotize - мисия на НАТО за въздушна полиция в Балтийско море, която охранява североизточните граници на алианса, където руски самолети редовно проучват границите на територията на НАТО, разкрива в свой репортаж ВВС.

От април 9-та ескадрила бойни самолети Typhoon на RAF пое ръководството на мисията от германската ескадрилата с историческото име Richthofen.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна принуди военния съюз на НАТО да съсредоточи усилията си върху подсигуряването на източните си граници. Целта е проста: да се възпре нахлуването на Русия където и да било другаде и по-специално в страните от НАТО - като някоя от трите балтийски държави или Полша.

"Зомби" е код за руски самолет, с подозрителна активност.

„Това обикновено означава едно от тези три неща“, обяснява Маккол от RAF Lossiemouth в Шотландия. „Или не е подал план на полета, или нямат комуникация, или просто не отговарят на контрола на въздушното движение. Понякога са и трите.“

В този случай се оказва фалшива тревога, тъй като зомбито се обръща на север и се отдалечава от границите на НАТО.

Естонската авиобаза Амари, където са базите на Тайфуните, е била обект на съветските военновъздушни сили от Студената война, а в близката гора все още съществува гробището, където са погребани съветските пилоти заедно с опашките на техните стари МиГ-15 и МиГ-17.

Днес мисията на пилотите на НАТО е едновременно сложна и безпощадна. След като Финландия се присъедини към НАТО, Балтийско море граничи със седем члена на западния алианс, които скоро ще бъдат осем, когато бъде и Швеция бъде присъединена.

Но Русия все още има две стратегически точки в Балтийско море: Санкт Петербург на изток и нейният ексклав Калининград, бившият пруски град Кьонигсберг и неговия хинтерланд, място, което сега е пълно с ракети и друга военна техника.

Руските фланкерни изтребители Су-27, самолети за командване и контрол на въздушнодесантните самолети и товарни самолети летят непрекъснато по Балтийско море между тези две бази и отвъд тях, като държат военновъздушните сили на НАТО постоянно нащрек.

„Така че можем да седим, с вдигнати крака на масата, да пием чаша горещо кафе, а в следващата секунда да се включи алармата“, казва един от по-младите пилоти на Тайфун, който пожела да остане анонимен.

„Реагираме на всяка аларма, като на истинска заплаха. Така че тичаме до самолета, обличаме екипировката си, пускаме двигателите, закопчаваме предпазните колани, говорим с контролната кула, говорим с операциите по радиото, получаваме разрешение и след това излитаме и се качваме възможно най-бързо във въздуха."

Вътре в хангарите друг пилот се приближава до един от Тайфуните. Те са въоръжени и „в готовност“ да влязат в бой, ако е необходимо.

Лийкс сочи към дълга, елегантна ракета: „Това е Метеорът“, казва той. „В експлоатация е от 2018 г. В предния край има собствена радарна насочваща глава, а в задната част има собствено задвижване с пътновъздушна струя.“

Други, по-малки ракети, предназначени за бойни действия с по-малък обсег, стоят заплашително на върховете на крилата.

И така, какво всъщност се случва, когато пилотите се доближат до тези руски зомбита? Предполага се, че никой не иска да започне да изстрелва ракети и да предизвика Трета световна война?

„Нашата роля тук е да защитаваме въздушното пространство на НАТО“, отговаря Маккол, добавяйки загадъчно „нашите правила на работа са класифицирана информация“.

Друг пилот е малко по-предразположен да говори и допълва: „Ние не знаем на какъв самолет ще попаднем и ще прехванем. Така че се издигаме до него, идентифицираме го и след това получаваме допълнителни напътствия, допълнителни мисии от Центъра за операции и отговаряме на това, което ни казват да направим."

Това, което знаем е, че пилотите на RAF правят много снимки на зомбитата, докато се приближават до тях и ги ескортират през въздушното пространство на НАТО.

„Проведохме осем мисии за прихващане“, казва Маккол. „Всички са били срещу руските самолети… Извършваме еър полисинг в Балтика вече от няколко години, но без съмнение незаконното нахлуване на Русия в Украйна миналата година промени динамиката тук.“

Нещата се промениха и на място, където сега има нужда да се разполагат сухопътни сили, за да се възпре всяко бъдещо руско нахлуване.

Премиерът на Естония Кая Калас, която е израснала като дете в Съветския съюз каза, че не се съмнява, че ако инвазията на президента Путин в Украйна в крайна сметка успее, ще бъде само въпрос на време да насочи вниманието си към балтийските държави.

Като част от политиката на НАТО за "засилено присъствие" в тези балтийски държави и Полша, има водена от Великобритания многонационална бойна група, базирана в Тапа, Северна Естония. Основните бойни танкове Challenger 2, ракетните системи за многократно изстрелване, хеликоптерите Wildcat и Apache и дори рота от френски чуждестранни легионери са предназначени да действат като възпиращи сили срещу всякакви действия на Москва.

„Предизвикателството пред НАТО тук, в Балтика“, казва бригадирът Джайлс Харис, който командва операция „Кабрит“, британският принос в Естония, „е да възпира Русия, без да ескалира положението“.

Броят им обаче е малък в сравнение с огромните сили, които Русия може да събере през границата. Има неохотно признание, че силите на НАТО за възпиране, разположени в Естония ще действат като подсилване, докато руските сили напредват на запад.

НАТО разполага ли с достатъчно сили?

„Бойните групи в Балтийските страни трябва да са достатъчно възпиращо средство“, казва Бриг Харис. „Ако това обаче се провали, тогава сме готови. Ако Русия нахлуе, тогава ние отиваме на изток, за да се бием с тях."