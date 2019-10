Насекомите изчезват, какво означава това

Н ово проучване на университет в Мюнхен показва, че насекомите изчезват.

След като през 2017 г. известен инсектолог алармирал, че броят на насекомите драстично спада, в три защитени области на Германия били проведени проучвания, пише "Дойче веле".

Двама еколози от Техническия университет в Мюнхен ръководили изследванията, които потвърдили данните на колегата им отпреди 2 години.

Себастиан Зайболд и Волганг Вайсер систематизирали данни, събирани 10 години в масива Швабска Юра в Южна Германия, националния парк Хайних в провинция Тюрингия и биорезервата Шорфхайде в северната провинция Бранденбург.

Данните обхващали показания от над 150 точки в полето и 140 точки в горите, като били изследвани над 1 милион летящи и пълзящи насекоми от 2700 вида.

Изводите били стряскащи - както в полето, така и в горите, насекомите са намалели с между 40 и 67% само за 10 години.

По-драматичен бил спадът в полето, където били изчезнали две трети от насекомите.

Учените смятат, че измирането на насекомите е свързано със земеделието.

"Не очаквахме такъв голям спад само за едно десетилетие. Това е плашещо. Но същевременно пасва на картината, която рисуват все повече изследвания", казва Вайсер.

Природозащитници призовават за забрана на инсектицидите и особено на неоникотиноидите, които вече бяха забранени във Франция.

В началото на септември Германия заяви, че ще забрани използването на предизвикалия противоречия хербицид глифозат до края на 2023 г.

Решението на правителството дойде заедно с редица мерки за защита на насекомите и животните.

Смята се, че хербицида глифозат влияе зле на биоразнообразието като цяло.

Германия обаче няма да изчака до 2023 г. и предвижда първи ограничения през следващата година със забрани за използване в паркове и частни градини, както и първи ограничения за земеделските производители.

В Германия биолозите предупреждават за тревожен спад в популацията на насекомите, причинен отчасти от хербициди, които увреждат екосистемите и опрашването на растенията.

Освен че е пагубен за насекоми, глифозатът се е превърнал и в социален проблем, след като е класифициран като "вероятно канцерогенен" от Международния център за изследване на рака.

Заради глифозата се водят хиляди съдебни дела в САЩ срещу Monsanto, производител на хербициди и дъщерно дружество на немския химически гигант Bayer.

Глифозатът и разрешението от 2017 за неговото използване в ЕС предизвикаха сблъсъци в коалицията Ангела Меркел – между консерваторите, склонни за използването му, и социалдемократите, които са против.

