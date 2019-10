Експерт: Насекомите са храната на бъдещето

Ф утуролог разказа защо насекомите ще станат основа в бъдещото меню на човечеството.

Тенденциите в потреблението в съвременния свят все повече зависят от екологичните изисквания и се променят изключително бързо, предлагайки други продукти и формати за тяхната употреба за бъдещите поколения, например, насекоми, ядливи опаковки и използването на отпадъци от бързата храна за създаване на ястия, казва световен футурист, специализиран в бъдещото хранене - Морган Гай.

"Имате предпочитания, свързани с културата, какви са вашите родители, хора, с които общувате, но преди 50-60 години е имало напълно различни хранителни навици, но бих искал да обърна вашето внимание на това че сега живеем в безпрецедентно време, когато промените се случват много бързо на всички нива", каза Гай по време на реч на пленарната сесия на Първия международен агро-индустриален форум в САЩ.

"Разбира се, една от основните съставки на бъдещата храна са насекомите, защото те са много евтини. Две трети от населението вече ги консумират. Насекомите могат да се отглеждат при различни условия, те съдържат много протеини. Всъщност е въпрос на време, всички ние се движим към консумацията на насекоми, когато те ще бъдат включени в различни менюта", добави експертът.

Според Гай световната тенденция е концентрацията върху рационалното използване на ресурсите, което е необходимо за осигуряване на стабилността на планетата и качеството на почвата.

Не по-малко важно е решението на проблема с недостига на вода и неговото качество, преработката на отпадъците например за повторна употреба в други форми.

