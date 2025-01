Нарасна броят на жертвите на пожарите в Лос Анджелис

Б роят на жертвите на пожарите, опустошили покрайнините на Лос Анджелис, нарасна на 24 души, съобщиха властите в неделя (американско време), предадоха АФП и Ройтерс.

Медицинската служба на окръг Лос Анджелис публикува списък на жертвите, осем от които са загинали в резултат на пожара в Пасифик Палисейдс и 16 - в резултат на пожара в Ийтън.

Огнеборците се мъчат да постигнат напредък в борбата с пожарите, които унищожиха и хиляди домове, а синоптиците отново предупредиха за опасно време с връщането на силни ветрове тази седмица. Най-малко 16 души се водят за изчезнали, а властите заявиха, че се очаква броят им да нарасне, допълва Асошиейтед прес.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение с червен код за тежки условия за пожари до сряда, с постоянни ветрове от 80 км/ч и пориви в планините, достигащи 113 км/ч. Най-опасният ден ще бъде вторник, каза метеорологът Рич Томпсън, цитиран от Асошиейтед прес.

Шефът на пожарната служба в окръг Лос Анджелис Антъни Мароне каза, че са пристигнали още 70 цистерни в помощ на борбата с пожарите. Самолети са спуснали в неделя вещество, което забавя огъня, и властите очакват то да подейства като бариера по склоновете на хълмовете.

Смята се, че силни ветрове, наречени „Санта Ана“, са спомогнали за превръщането на горските пожари в ад, който изравни със земята цели квартали в Лос Анджелис, където не е имало значителни валежи от повече от осем месеца, отбелязва Асошиейтед прес.

Дванайсет души се водят за изчезнали в района на пожара Ийтън, а четири – в района на пожара в Пасифик Палисейдс, съобщиха местните власти. Сред изчезналите няма деца. Властите са създали център за подаване на сигнали за изчезнали хора. Работи се и по създаването на онлайн база данни, която да позволи на евакуираните жители да проверяват дали домовете им са пострадали или унищожени от огъня.

Властите предупредиха хората да не се връщат в засегнатите райони и напомниха, че пепелта може да съдържа олово, арсен, азбест и други вредни материали.

Около 150 000 души в окръг Лос Анджелис остават под заповед за евакуация, като повече от 700 жители са намерили убежище в девет приюта.

Българското консулство: „Да се молим за Ел Ей“

В понеделник училищата ще отворят врати, с изключение на зоните, в които е обявена задължителна евакуация, след като в четвъртък и петък бяха затворени за всички 429 000 ученици в училищния район на Лос Анджелис, информира Ройтерс.

До неделя сутринта (американско време) пожарите в Палисейдс, Ийтън, Кенет и Хърст са обхванали повече от 160 кв. км – площ, която е по-голяма от тази на Сан Франциско. Пожарът в Палисейдс е локализиран на 11 процента, а този в Ийтън – на 27 процента. Тези два пожара са се разпрострели на площ от 153 кв. км.

Екипи от Калифорния и още девет щата се борят с огъня с близо 1400 пожарни коли, 84 самолета и над 14 000 души персонал.

След ожесточена битка в събота пожарникарите успяха да се преборят с пламъците в каньона Мандевил - дом на Арнолд Шварценегер и други знаменитости, близо до Пасифик Палисейдс.

