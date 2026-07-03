Взрив на норовирус на круизен кораб от Калифорния: Над 100 пътници се разболяха

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Н ад 100 души се разболяха от предполагаем норовирус на борда на кораба Ruby Princess по време на 20-дневен круиз, който отпътува от Сан Франциско на 12 юни.

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Princess Cruises изолира болните лица, засили почистването и се консултира с CDC (Центровете за контрол и превенция на заболяванията).

Над 100 пътници са се разболели при неотдавнашен взрив на норовирус на круизния кораб Ruby Princess, който отпътува от Калифорния миналия месец и се завърна на пристанището в четвъртък.

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Гостите са съобщили за леко стомашно-чревно заболяване по време на 20-дневното пътуване, което започна от Сан Франциско на 12 юни, написа в имейл говорител на Princess Cruises.

Корабът се е завърнал в Сан Франциско в четвъртък и е преминал през почистване и дезинфекция, преди да отпътува за следващото си плаване в ранния следобед, според говорителя.

Заболелите по време на круиза включват 102 от общо 3032 пътници и 23 от общо 1144 членове на екипажа, като те са съобщили предимно за повръщане и диария, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

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В отговор на това екипажът на кораба е засилил процедурите по почистване и дезинфекция, изолирал е болните пътници и членове на екипажа и се е консултирал с CDC относно санитарните процедури и докладването на случаите, според данни на CDC.

Норовирусът е изключително заразен и е водещата причина за повръщане и диария в Америка, допълват от CDC.