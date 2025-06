77-годишна жена напусна дома си, за да живее на круизен кораб в продължение на 15 години

К огато Шарън Лейн стъпи на круизния кораб Villa Vie Odyssey в средата на юни, тя беше залята от чувство на радост и облекчение. Този момент беше сбъдването на една мечта, която отдавна идваше.

“Най-накрая мога да правя това, което исках от години", казва тя пред CNN Travel.

За Лейн това не е кратка круизна ваканция. 77-годишната калифорнийка планира да бъде на този кораб през следващите 15 години, като непрекъснато обикаля световните океани и спира на дестинации от Япония до Нова Зеландия.

Villa Vie Odyssey е “жилищен” круизен кораб , което означава, че пътниците обикновено не се качват само за бърза разходка. Каютите му се продават и осигуряват дом за поне 15 години на борда на Odyssey, наскоро реновиран кораб на три десетилетия.

“Купувам кабината, живея в кабината и това е всичко. И тогава няма край", казва Лейн.

Да живееш в морето

Управлявана от круизния стартъп Villa Vie Residences, Odyssey най-накрая отплава в края на септември миналата година. Все още има налични каюти за закупуване. Лейн купи своя в края на 2024 г. и се качи на борда няколко месеца по-късно, когато корабът премина през родното й пристанище Сан Диего, Калифорния.

Главният изпълнителен директор на Villa Vie Residences Микаел Питърсън казва, че цените на каютите започват от $129 000 за продължителност от 15 години, в допълнение към които има месечни такси — $2000 на човек на месец за двойно настаняване, $3000 за единично. Външните каюти започват от $169 000, като месечните такси се повишават с $500 на човек.

Coastal Cruising Begins!



Visakhapatnam welcomes the luxury Cordelia Cruise on July 2, 2025, marking a new era in domestic cruise tourism!

Route: Chennai → Vizag → Puducherry → Chennai

Stops on: July 2nd, 9th& 16th - 2025@shipmin_india @tourismgoi @Indportsassn @APTourism1… pic.twitter.com/O6FrfV7kAf