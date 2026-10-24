Свят

Круизен кораб за Бахамите акостира неочаквано в Канада

Бурно време принуди гигантския кораб Oasis of the Seas да промени маршрута си часове преди отплаването. Вместо тропическо слънце, над 5000 пътници получиха студена дестинация, а някои дори се оказаха блокирани в собствената си родина

24 октомври 2026, 21:21
Круизен кораб за Бахамите акостира неочаквано в Канада
Източник: iStock

П овече от 5000 пътници, очакващи седмица забавления под слънцето на Бахамите, се оказаха насочени към студената Канада, след като бурно време принуди техния круизен кораб на Royal Caribbean да промени курса си, пише The Post.

Корабът Oasis of the Seas отплава от Ню Джърси на 18 октомври за това, което трябваше да бъде седемдневна тропическа ваканция. На пътниците обаче им бе съобщено едва половин денонощие преди това, че вместо това се отправят към Халифакс, Нова Скотия.

Внезапната промяна накара част от хората трескаво да приготвят зимни дрехи за драстично различното време. За капак на всичко, на пътниците бе съобщено, че няма да им бъде позволено да напускат кораба, докато са в пристанището.

„Съпругът ми ме попита: „Това шега ли е?“, споделя пред CTV News Мари Дърнинг, жителка на Ню Джърси. „Взех си зимната шапка и пухкавите слушалки за уши, но забравих шала си.“, добавя тя.

Някои пътници, пристигащи от по-далечни щати, нямаха никакво време да подменят съдържанието на куфарите си със зимни дрехи.

Актрисата Микейла Ивърсън стана популярна в социалните мрежи с видео в Instagram, в което изразява разочарованието си от неприятната ситуация. Тя го засне на летището в Нюарк веднага след като научи новината.

„Току-що ни казаха след кацането в Нюарк, че семейният ни круиз до Бахамите, който тръгва буквално след 12 часа, вече отива в Нова Скотия! И че няма да ни бъде позволено да слизаме от кораба цяла седмица. Royal Caribbean, ние нямаме дрехи за това време“, написа тя в публикацията си, която събра над 1,4 милиона гледания.

Част от хората на борда се оказаха канадци – което означава, че неочакваната промяна ги изпрати право у дома.

„Много съм разочарован“, заявява пред медията Никълъс Мели от Торонто, който е пътувал седем часа с автомобил със семейството си до Ню Джърси, за да се качи на кораба. „Аз и без това съм си от Канада, исках да отида на Бахамите.“, добавя той.

От Royal Caribbean предоставиха на разочарованите си клиенти парични обезщетения и ваучери за пътуване заради причиненото неудобство. Круизната компания не отговори на запитването за коментар от The Post.

Все пак някои пътници решиха да извлекат най-доброто от неочакваната промяна в плановете си.

„Поради факта, че дадохме доста пари за това пътуване, казах на всички да изпуснат ядовете си, преди да се качим на кораба. Защото стъпим ли на него, не искам да слушам повече оплаквания“, казва Дуейн Хикс от Филаделфия.

„Късметът ни просто не бе изваден този път, но съм благодарен и ще направя всичко възможно да си прекараме добре“, добавя Джим Матюс от Ню Джърси. „А и разбрах, че Халифакс е прекрасен град.“, казва още той.

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