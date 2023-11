Украинска победителка в "Евровизия" твърди, че Кремъл се опитва да я "сплаши“

У краинската певица Сузана Джамаладинова - която се изявява под името Джамала и спечели конкурса за песен на „Евровизия“ през 2016 г. - е обвинена от Москва в разпространяване на невярна информация за руските въоръжени сили.

Според руския независим новинарски сайт "Медиазона" тя е обвинена по силата на закон, въведен през 2022 г., който забранява разпространението на "фалшива" информация за руските военни и продължаващите боеве в Украйна.

