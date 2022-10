"Съглашателство с хомофобски, сексистки и расистки режим": Критики към Джеймс Клевърли

Б ританският външен министър Джеймс Клевърли беше подложен на критики, след като призова запалянковците от ЛГБТ общността, които заминават за Световното първенство по футбол в Катар, да "се отнасят с уважение към страната домакин", предадоха Прес Асосиейшън и ДПА.

Преди това активистът Питър Тачъл каза, че е бил арестуван, след като провел първия ЛГБТ протест в Катар, за да привлече вниманието към нарушенията на човешките права в страната преди първенството.

Клевърли прикани феновете да покажат "малко повече гъвкавост и компромис" и да "уважават културата на страната, която е техен домакин". Тачъл обаче отвърна на призива, като заяви, че министърът по-скоро трябва да "привлече вниманието към злоупотребите, извършвани от режима". Според активиста присъствието на първенството в Катар, на което Клевърли казва, че възнамерява да отиде, означава "съглашателство с един хомофобски, сексистки и расистки режим".

Критици също така определиха коментарите на министъра като "отвратителни".

🚨🚨🚨Foreign Secretary James Cleverly on LGBT football fans travelling to the World Cup in Qatar.



"One of the things I'd say to football fans is please do be respectful of the host nation.



"They're trying to ensure that people can be themselves and enjoy the football...