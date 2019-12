Нападение в жилището на американски равин, има ранени

П етима души са намушкани в къщата на равин в Монси, Ню Йорк, предаде агенция "Ройтерс".

"В 9:50 часа се получи обаждане за масово нападение ... То се е случило в дома на хасидски равин. Петима души с прободни рани са транспортирани до местни болници", заяви в "Туитър" организацията Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC).

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It's the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals.

От организацията съобщават още, че двама души са в критично състояние, а единият от тях е намушкан шест пъти.

Нападателят е избягал, но по-късно е заловен. Полицията потвърждава за петима ранени. А разследването продължава.

My thoughts are with the Jewish community as they cope with what appears to be another hateful attack on their humanity during Hanukkah. We must combat the rise of anti-Semitism and hate. https://t.co/GhReByrk4w