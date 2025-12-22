Свръхпреработените храни - нож с две остриета

С връхпреработените храни определят менютата и рекламите по цял свят. Но те могат сериозно да навредят на децата, сочи доклад на УНИЦЕФ, съобщи Deutsche Welle.

Децата консумират все повече свръхпреработени храни, а това вреди на здравето, растежа и психиката им. До този извод стига доклад на УНИЦЕФ, посветен на ролята на т.нар. свръхпреработени продукти в ежедневието на децата и младежите. Докладът се основава на наскоро публикувана поредица от проучвания в медицинското списание The Lancet, пише германската обществена медия АРД.

Свръхпреработените храни често представляват комбинация от захар, сол, нездравословни мазнини, промишлени нишестета и множество добавки като емулгатори, оцветители или ароматизатори. Според доклада, много деца по целия свят се сблъскват с тях още в първите години от живота си.

От тези храни се печели, но те не са подходящи за деца

Много от промишлено произведените добавки са силно преработени, а дори и малките деца, живеещи в крайна бедност, често консумират сладки напитки: в 11-те страни, включени в изследването, това се отнася за между 10 и 35 процента от децата под петгодишна възраст. С напредването на възрастта консумацията нараства: 60 процента от тийнейджърите консумират сладко поне веднъж на ден. В много индустриални страни повече от половината от дневния калориен прием идва именно от свръхпреработени храни, посочва германската обществена медия.

Целта на производителите е една: децата да консумират техните храни отново и отново. Според анализа на УНИЦЕФ тези храни са печеливши за индустрията, но не са подходящи за деца. Съставките променят текстурата и удължават срока на годност. Те имат за цел да направят закуските, зърнените храни, киселото мляко или готовите ястия толкова меки, сладки или ароматни, че да са възможно най-лесни за консумация и децата да ги искат отново и отново. Но твърде голямото количество захар уврежда не само зъбите, а и метаболизма: предизвиква силно отделяне на инсулин в организма, което благоприятства натрупването на мазнини и в дългосрочен план увеличава риска от диабет. Според УНИЦЕФ от 2000 година насам делът на децата и юношите с наднормено тегло се е удвоил : през 2025-а за първи път децата с наднормено тегло са били повече от тези с тегло под нормата.

Хем с наднормено тегло, хем недохранени

От друга страна, прекалено голямото количество сол повишава риска от високо кръвно налягане и натоварва бъбреците - особено при децата, посочват от УНИЦЕФ. Рафинираните нишестета водят до бързо покачване и следващ бърз спад на кръвната захар, а това стимулира апетита. Емулгаторите могат да нарушат микробиома на децата и да предизвикат възпаления.

Ефектът е двоен, се казва в доклада: свръхпреработените храни водят до наднормено тегло, защото съдържат много калории и са лесни за консумация. Но те водят и до недохранване, защото съдържат твърде малко витамини и минерали и изместват пълноценните храни. Проучвания показват и връзка с хронични нарушения в растежа, депресия, хиперактивност и проблеми с успеха в училище.

Евтините захарни изделия излизат скъпо

Въпреки че свръхпреработените храни често изглеждат евтини на касата в супермаркета, в дългосрочен план те излизат скъпо: за много семейства разходите по-късно се увеличават косвено поради по-честите посещения при лекар, по-високите разходи за лекарства и заболяванията, свързани с лошото хранене.

Проблемът не се дължи на погрешните решения на отделни семейства, пише УНИЦЕФ, а на агресивния маркетинг и на доминираната от корпорациите хранителна среда. По-голямата част от младежите по света постоянно виждат реклами за безалкохолни напитки, закуски или бързо хранене.

Училищата, спортните съоръжения и детските градини пък често са затрупани от спонсорски договори със свръхпреработени продукти. Според УНИЦЕФ, възможни решения биха могли да бъдат цялостното прекратяване на рекламите на този вид продукти, ясните предупреждения върху опаковките им, както и последователната забрана на свръхпреработените храни и спонсорството в училищата, посочва още АРД.