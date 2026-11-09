Свят

COP31 в Анталия: Над 90 световни лидери, България представя научните си мисии в Антарктида

Турция е домакин на климатичната конференция на ООН за първи път. Форумът ще събере над 1,5 млн. посетители, а българският павилион ще представи 20 събития, посветени на науката, енергетиката и Черноморския регион

Василена Василева Василена Василева

9 ноември 2026, 07:25
COP31 в Анталия: Над 90 световни лидери, България представя научните си мисии в Антарктида
Източник: БТА

С рещата на върха на ООН за климата COP31 се провежда в Анталия от 9 до 20 ноември. Турция е домакин на международния форум за първи път, като поставя акцент върху прехода към чиста енергия, ограничаването на отпадъците, продоволствената сигурност и изграждането на устойчиви на климатичните промени градове.

В рамките на събитието ще бъдат представени и над 1000 произведения на изкуството, посветени на климатичните промени. Програмата включва арт инсталации, фотографии, музикални изпълнения и документални филми, превръщайки пространството на конференцията в една от най-мащабните сцени за климатично изкуство.

Специално за форума в Анталия пристигна българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Чрез него ще бъде представена и дейността на българските учени в Антарктида, както и приносът на страната ни към полярните научни изследвания.

Лидерската среща на COP31 е насрочена за 11 ноември и се очаква да събере над 90 държавни и правителствени ръководители. България ще бъде представена от министър-председателя Румен Радев.

  • Десет приоритета на Турция за климатичната конференция

Анкара определя COP31 като една от най-важните международни срещи за климата. Турция е формулирала десет приоритетни направления, по които ще работи в рамките на председателството си.

Сред тях са свеждането на отпадъците до нула, преходът към чиста енергия и електрификация, продоволствената сигурност и изграждането на устойчиви на климатичните промени градове.

Други акценти са развитието на зелена индустрия, образованието и младежките инициативи, опазването на моретата и океаните, както и създаването на устойчиви здравни системи.

Турция поставя като приоритет и засилването на международното сътрудничество при управлението на климатичните процеси. Сред темите е и т.нар. „Синергия на Рио“ – съвместното прилагане на три глобални екологични конвенции на ООН, приети на конференцията в Рио де Жанейро през 1992 г.

Страната е обявила и конкретни цели до 2035 г. В областта на енергетиката се предвижда делът на електрификацията да достигне 35%. Турция си поставя за цел още отпадъците и емисиите на метан да бъдат намалени наполовина.

При устойчивото строителство и градското развитие амбицията е потреблението на енергия в сградите да бъде намалено с 25%, а в индустрията използването на рециклирани материали да нарасне с 15%.

  • Над 1,5 милиона посетители и 90 световни лидери

Конферентното пространство се намира в близост до летището в Анталия и заема площ от 1,1 млн. кв. м. То е разделено на две основни зони – „Синя зона“ и „Зелена зона“.

В Синята зона ще се провеждат лидерските срещи, официалните преговори и разговорите между делегациите. Зелената зона е предназначена за посетителите и участниците, които ще могат да се запознаят с конкретни решения и технологии за справяне с климатичните предизвикателства.

За периода от 9 до 20 ноември Турция очаква над 1,5 млн. посетители. Сред участниците ще бъдат повече от 90 държавни и правителствени ръководители, около 300 министри и приблизително 90 делегации.

Във форума се очаква да се включат близо 2000 компании, които ще представят продукти, иновации и технологични решения. Организаторите са одобрили създаването на 160 павилиона.

Голям е и интересът към доброволческата програма. За участие са кандидатствали 45 000 души от 154 държави – два пъти повече от предварително обявения брой места.

  • Изкуството също ще бъде част от климатичния форум

COP31 няма да бъде само пространство за политически преговори и научни дискусии. Организаторите са подготвили мащабна културна програма, която ще представи връзката между изкуството и климатичните промени.

Предвидени са над 1000 произведения, 50 открити арт инсталации, както и участие на 70 международни и 120 турски творци.

Музикалната програма включва четири симфонични концерта и още осем изпълнения с музика от различни жанрове.

Организиран е и конкурс за късометражни филми, посветени на климатичните промени и опазването на околната среда. От кандидатствалите продукции са селектирани десет заглавия, които ще бъдат представени по време на форума.

  • България представя научната си дейност в Антарктида

Българското участие в COP31 включва специален павилион в Синята зона, в чиято програма са заложени 20 събития, публикувани в официалното приложение на конференцията.

Още в първия ден на форума ще бъде представена Балканската полярна научна инициатива. Сред основните акценти е и дискусия, посветена на полярната наука, с участието на ръководителя на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев.

В разговора ще се включат и ръководители и представители на антарктически научни институти от други държави, които осъществяват изследователска дейност на Ледения континент.

България ще постави акцент и върху потенциала на Черно море. Сред темите в първия ден е синята икономика като двигател на прехода към чиста енергия и постигането на климатична неутралност в Черноморския регион.

На 10 ноември във фокуса ще бъдат Дунавският регион и енергетиката.

  • Румен Радев ще участва в лидерската среща на 11 ноември

За лидерската среща на 11 ноември в Анталия се очаква да пристигне българският министър-председател Румен Радев.

Той ще участва в панела „Дунав под климатични рискове – осигуряване на вода, енергия и транспорт при променящ се климат“.

В програмата за същия ден е предвидено и подписването на меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на България и Международната агенция по енергетика.

В следващите дни българското участие ще продължи с теми, свързани с ролята на младите хора, образованието и ангажираността на следващите поколения в борбата с климатичните промени.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали    
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