Намушкаха с нож губернатора на Мурманска област в Русия

Н еизвестен нападател намушка с нож губернатора на руския арктически регион Мурманск, ранявайки го в стомаха, след като в четвъртък е провел среща с жителите, цитираха руските информационни агенции пресслужбата на губернатора, предаде Ройтерс.

Мъжът е нападнал губернатора Андрей Чибис, когато той излизал от среща в градския дворец на културата на местния град Апатити, южно от северното пристанище Мурманск, предаде ТАСС.

"Имало е въоръжено нападение и той е получил рана от нож в стомаха. Нападателят е задържан", цитират агенциите пресслужбата на губернатора.

"В момента губернаторът е в хирургическа клиника. Той е в съзнание и сам се е придвижил до колата си. По пътя към болницата той говореше и отговаряше на въпроси. Беше смел и весел."

Multiple Russian news sites are identifying this person as the man who stabbed the governor of Murmansk region. 112 reports "he told police that a voice in his head told him to commit the crime." pic.twitter.com/2iWPRNWXie