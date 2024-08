Намушкаха бащата на младия испански футболист Ламин Ямал

Б ащата на испанския футболист Ламин Ямал е бил намушкан с нож в каталунския град Матари и се намира в тежко състояние в болница, предадоха световните агенции.

Мунир Насрауи е бил наръган с нож на няколко пъти на паркинг в Матари, на около 30 километра от Барселона. Намушкването е последвало спор насред улицата с мъже, които са заговорили Мунир Насрауи, докато той разхождал кучето си.

Състоянието на бащата на младата испанска футболна звезда е сериозно, но стабилно.

Според изданието "Вангуардия" по случая са извършени арести.

Нападението е станало в квартала Рокафонда, в който е израснал Ламин Ямал и в който живее семейството му.

Mounir Nasraoui, father of Barcelona player Lamine Yamal, was stabbed this evening in a car park in Mataró, according to this newspaper and confirmed by official sources familiar with the incident. The man has been taken to Can Ruti hospital in Badalona and his prognosis is… pic.twitter.com/dBt5r2GOw4