Наказания за германци, подкрепящи руската инвазия в Украйна

Х ората, които показват символа „Z“ в Германия, за да демонстрират подкрепата си за руската инвазия в Украйна, могат да бъдат преследвани за това, заяви Министерството на вътрешните работи на страната в понеделник, след като три германски провинции забраниха символа, съобщават от Vice.

Изявлението на Министерството на вътрешните работи, че показването на символа може да бъде нарушение, дойде, след като провинциите Долна Саксония, Бавария и Берлин обявиха, че забраняват показването на символа, като нарушителите са заплашени до три години затвор или глоба.

Видян за първи път на руски военни превозни средства по време на инвазията в Украйна, символът "Z" се превърна в обичайна гледка на прокремълски митинги по целия свят, показващи подкрепа за руската инвазия. Символът може да бъде видян навсякъде в проруски акаунти в социалните медии и дори беше носен от руски спортисти на международни турнири.

🇷🇺 The Z symbol, which has been seen on Russian tanks in Ukraine, has become a sign of support for the invasion. #UkraineRussia