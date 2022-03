Какво означава мистериозният символ Z, използван от поддръжниците на войната в Украйна

П рез последните седмици буквата „Z“ се превърна в символ на подкрепа за руската инвазия в Украйна. Освен върху руските танкове символът намери своето място върху тениски на хора с проруски възгледи, а също и върху лични превозни средства. За това ни разказват от The Insider.

Символът беше забелязан за първи път през февруари върху руски танкове, движещи се в Донецката област в Украйна.

Според някои военни експерти символът е начин руските сили да разграничат техниката си от украинската.

Камил Галеев, бивш сътрудник на Галина Старовойтова по правата на човека и разрешаването на конфликти в научноизследователския институт The Wilson Center, написа туит, в който казва, че някои тълкуват „Z“ като съкратено от „за победи“. Други пък предполагат, че "Z" е съкращение от "запад" и е предназначено да обозначава насочена към запад пехота.

“we are not fascists! the ukrainians are the nazis! and here’s the video to prove i—ooooooh, okay. right right right right right.” pic.twitter.com/xBdH8d0NoY — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 5, 2022

Значението на символа все още не е потвърдено от руски военни източници.

Въпреки че буквата "Z" не е в руската азбука, буквата изглежда се е вплела в по-широкия руски дневен ред.

Из Русия са забелязани автомобили, нарисувани със символа "Z", а бизнесът също използва буквата.

Преди няколко дни няколко хиляди души се събраха в Белград, Сърбия, за да изразят подкрепата си към руския президент Владимир Путин и руската инвазия в Украйна, както и враждебното си отношение към НАТО. Сред тях също можеше да се види символа "Z".

В първата седмица на март в социалните мрежи се появи и видео на група руски националисти, протестиращи в Санкт Петербург. Те бяха заснети да носят суитшърти, нарисувани с бяло „Z“ заедно с думите „Ние не се отказваме от своите“. Не е ясно кога е заснето видеото.

Russian nationalists are rallying in support of the war with Ukraine pic.twitter.com/IonxefBoef — Samuel Ramani (@SamRamani2) March 6, 2022

В неделя руският гимнастик Иван Куляк се появи на церемония по връчването на медалите с буквата "Z" на униформата му.

🇷🇺 The Z symbol, which has been seen on Russian tanks in Ukraine, has become a sign of support for the invasion. #UkraineRussia — euronews (@euronews) March 7, 2022

Международната федерация по гимнастика призова Фондацията за етика на гимнастиката да разследва действията на Куляк.