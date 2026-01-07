Фон дер Лайен предлага €45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони за търговската сделка с Меркосур

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е решена да отпътува следващата седмица за Южна Америка, за да подпише дългоочакваното търговско споразумение на ЕС с блока Меркосур, но се налага да прави последни обещания към европейските фермери, за да получи зелена светлина за пътуването, пише Politico .

ЕС трябва да вземе решаващо решение в петък дали спорната сделка с Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, подготвяна повече от четвърт век, най-накрая ще бъде одобрена.

Все още не е сигурно дали фон дер Лайен ще осигури необходимо мнозинство; всичко се свежда до това дали Италия, ключовият "люлеещ се глас", ще подкрепи споразумението.

За да спечели подкрепата на Рим, фон дер Лайен във вторник представи допълнителни бюджетни обещания за финансиране на селското стопанство. Целта бе ясна: италианският премиер Джорджия Мелони, чието нежелание да подкрепи Меркосур принуди фон дер Лайен да отмени планираното подписване през декември.

В сърцето на сделката стоят интересите на големите европейски производители да продават повече автомобили, машини и химикали в Латинска Америка, докато аграрните сили на южното полукълбо получават по-лесен достъп до европейския пазар за храни, перспектива, която плаши европейските фермери.

Докато Германия и Испания отдавна водят усилията за сделка, Франция и Полша са категорично против. Това оставя Италия като ключов член, който може да даде решаващия глас.

Писмото на фон дер Лайен

В писмо до председателството на Съвета на ЕС и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, фон дер Лайен предложи по-ранен достъп до €45 милиарда за земеделско финансиране по следващия многогодишен бюджет на ЕС, като потвърди и €293,7 милиарда разходи за селско стопанство след 2027 г.

Тя подчерта, че мерките ще "осигурят на фермерите и селските общности безпрецедентна подкрепа, в някои отношения дори по-голяма от тази в текущия бюджетен цикъл".

Парите не са нови, те се извличат от вече планиран бюджетен ресурс, но сега правителствата могат да ги гарантират за фермерите по-рано, преди средствата да бъдат пренасочени в по-късни бюджетни преговори.

Фон дер Лайен представя това като мярка за стабилност и готовност за кризи, давайки на Мелони конкретен успех, който тя може да покаже пред мощния си лобистки сектор на фермерите.

Ще подкрепи ли Мелони Меркосур?

Големият въпрос остава дали Италия ще сметне обещанията на фон дер Лайен за достатъчни преди решаващото заседание в петък.

Ранните признаци подсказват, че Рим може би омекотява позицията си. Мелони заяви, че обещанието за финансиране на фермерите е "положителна и значителна стъпка напред в преговорите за новия бюджет на ЕС", като забележително не свърза директно това с Меркосур.

Никола Прокачини, близък съюзник на Мелони в Европейския парламент, заяви: "Движим се в правилната посока, за да позволим на Италия да подпише Меркосур."

Оптимизмът сред поддръжниците на Меркосур нараства, тъй като сделката се смята за изгодна не само за италианските инженерни компании, но и за производителите на висококачествени вина и храни, които са големи износители за Южна Америка.

Последен етап

Маневрите ще продължат в сряда, когато министрите на земеделието ще се съберат в Брюксел за т.нар. "политическа среща" след протестите на фермерите през декември. Официално Меркосур не е в дневния ред, но неофициално темата ще е навсякъде - в коридорите, на страничните срещи и във въпросите, които министрите избират да не коментират.

Франция, най-големият противник на сделката, ще бъде активна. Очаква се френският министър на земеделието Ани Женевар да отвори нова офанзива за по-нисък праг на спешни мерки, свързани със сделката.

Полша и други съюзници също са откровени: приоритетът е просто "да блокират това споразумение", каза полският министър на земеделието Стефан Краевски. Ако не успеят, ще търсят максимални гаранции и компенсации.

Всичко се свежда до петък. Втори провал да се изпрати фон дер Лайен за финализиране на сделката би бил дълбоко неудобен и би раздразнил Берлин към другите страни, които блокират споразумението.

За момента остава неясно дали фон дер Лайен ще се качи на самолета.