Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

П лан за убийството на военния лидер на Буркина Фасо, капитан Ибрахим Траоре, е осуетен, обяви западноафриканската нация, предаде ВВС.

Усложненият план е бил замислен от подполковник Пол Анри Дамиба, военния офицер, който бе свален от власт от Траоре през септември 2022 г., заяви министърът на сигурността Махамаду Сана в късно вечерно излъчване.

Армията в Буркина Фасо обяви, че е свалила президента

„Нашите разузнавателни служби прехванаха тази операция в последните часове. Те бяха планирали да убият държавния глава, а след това да ударят други ключови институции, включително цивилни личности“, каза Махамаду Сана, добавяйки, че заговорът е бил финансиран от съседна Кот д'Ивоар. Няма коментар нито от полковник Дамиба, нито от Кот д'Ивоар.

Откакто е поел властта, капитан Траоре е изправен пред най-малко два опита за преврат и се бори с нарастващото джихадистко насилие, което е принудило милиони хора да напуснат домовете си. Въпреки тези предизвикателства и авторитарната си репутация, 37-годишният военен лидер поддържа силна народна подкрепа и е спечелил последователи в целия континент заради своята панафриканистка визия, социални политики и критика към западното влияние.

Според министъра на сигурността, властите са открили изтекло видео, показващо заговорниците да обсъждат плановете си. Във видеото те са говорили как възнамеряват да убият президента – или от близко разстояние, или чрез поставяне на експлозиви в резиденцията му – малко след 23:00 часа местно време в събота, 3 януари. След това се твърди, че са планирали да атакуват други висши военни и цивилни фигури.

Сана твърди, че Дамиба е мобилизирал както войници, така и цивилни поддръжници, осигурил е чуждестранно финансиране – най-значимо 70 милиона франка CFA (125 000 долара), доставени от Кот д'Ивоар - и е планирал да извади от строя базата за изстрелване на дронове на страната, преди чуждестранни сили да могат да се намесят.

„Ние провеждаме текущи разследвания и сме извършили няколко ареста. Тези лица скоро ще бъдат изправени пред правосъдието“, заяви министърът по националната телевизия. Сана настоя, че ситуацията е под контрол и призова гражданите „да не бъдат подвеждани, поради наивност, в опасни схеми“. Не е ясно колко души са арестувани.

Критици, както местни, така и чуждестранни, обвиняват Траоре в авторитаризъм и твърдят, че правителството му потиска несъгласието – включително произволните арести на военни офицери и ограниченията върху медиите. Това не е първият път, когато хунтата обвинява Кот д'Ивоар за чужда намеса в нейните дела. Тези продължаващи вътрешни борби за власт допълнително ще засилят регионалното напрежение.

Полковник Дамиба е бил лидер на Буркина Фасо от януари до септември 2022 г., след като е поел властта от избрано правителство. След като е бил свален от власт, той заяви в съобщение, публикувано в социалните медии, че пожелава на своя наследник всякакъв успех.