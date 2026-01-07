Кипър пое председателството на ЕС

К ипър пое ротационното председателство на Европейския съюз, отбелязвайки началото на шестмесечния си мандат със среща в Никозия, на която присъстваха украинският президент Володимир Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, предаде Ройтерс.

Кипър ще председателства ЕС въпреки Турция

#FMTWorld Cyprus assumes EU presidency with Ukraine’s Zelensky attending https://t.co/OCwyjptrsE — Free Malaysia Today (@fmtoday) January 7, 2026

Това е вторият път, когато източносредиземноморският остров поема председателството на ЕС, припомня агенцията. Церемонията в Никозия по-късно в сряда ще включва представители на държави от Близкия изток, включително ливанския президент Жозеф Аун, което ще подчертае стремежа на Кипър да бъде мост между Европа и региона.

Ротационният председател на ЕС Великобритания ще заложи на двустранни разговори с кипърското гръцко ръководство

Cyprus assumes EU presidency with Ukraine’s Zelenskiy attending



🔗https://t.co/sJKDdXzLsf pic.twitter.com/7x1UeaRXiR — DD India (@DDIndialive) January 7, 2026

Отбелязвайки "постоянно многобройните" предизвикателства, кипърският президент Никос Христодулидис заяви, че „по време на кипърското председателство ние ще отговорим на това институционално задължение към Европейския съюз с една единствена цел: Да укрепим – защото това е необходимостта, показана от международните развития – автономията на Европейския съюз, за ​​да тласнем европейската интеграция още напред".

Присъствието на Зеленски беше "разгледано като политически знак за продължаващата подкрепа на ЕС за Киев, тъй като войната му с Русия навлиза в четвърта година", отбелязва Ройтерс.