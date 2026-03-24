Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

С еверна Корея никога няма да се откаже от статута на ядрена сила, заяви днес севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който нарече Южна Корея "най-враждебната страна", предаде Франс прес.

"Ще продължаваме неотклонно да укрепваме нашия статут на държава, притежаваща ядреното оръжие, като същевременно засилваме борбата срещу вражеските сили", заяви Ким Чен-ун пред Върховното народно събрание (парламента), цитиран от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Пхенян затръшна вратата към Южна Корея - топката е в полето на САЩ

В своята реч севернокорейският лидер засегна широк кръг от въпроси, свързани с ядрените оръжия, политиката за отбрана, както и целите на икономическата политика и отношенията на Северна Корея със САЩ, уточнява КЦТА.

North Korea’s status as a nuclear power is irreversible. pic.twitter.com/anXsqcKnI6 — Clash Report (@clashreport) March 23, 2026

"Съгласно мисията, която ни е поверена от Конституцията на народнодемократическата република, ние ще развиваме и укрепваме още повече нашите способности за ядрено възпиране и отбрана", подчерта Ким Чен-ун, като допълни, че развиването на ядрения арсенал е "напълно обоснован" ход, а Пхенян ще гарантира "оперативната готовност" на своите ядрени сили, за да противодейства на всякаква "стратегическа заплаха".

🇰🇵 North Korea will continue strengthening its status as a nuclear power, actively confronting the enemy, and suppressing all provocative actions by hostile forces — Kim Jong Un. pic.twitter.com/c6ZWSuSOaO — RusWar (@ruswar) March 24, 2026

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея.

Сестрата на Ким: Не ни интересува ничие отричане и признание

"Ще определим Южна Корея като най-враждебната държава и ще се отнасяме към нея подобаващо - по най-непримирим начин", изтъкна той, като обеща, че "ще накара Южна Корея да си плати за всяко действие, което вреди на Северна Корея".

Върховното народно събрание преназначи вчера Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет - най-високия пост в страната.