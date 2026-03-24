Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

24 март 2026, 09:47
Източник: БТА/AP

С еверна Корея никога няма да се откаже от статута на ядрена сила, заяви днес севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който нарече Южна Корея "най-враждебната страна", предаде Франс прес.

"Ще продължаваме неотклонно да укрепваме нашия статут на държава, притежаваща ядреното оръжие, като същевременно засилваме борбата срещу вражеските сили", заяви Ким Чен-ун пред Върховното народно събрание (парламента), цитиран от Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

В своята реч севернокорейският лидер засегна широк кръг от въпроси, свързани с ядрените оръжия, политиката за отбрана, както и целите на икономическата политика и отношенията на Северна Корея със САЩ, уточнява КЦТА. 

"Съгласно мисията, която ни е поверена от Конституцията на народнодемократическата република, ние ще развиваме и укрепваме още повече нашите способности за ядрено възпиране и отбрана", подчерта Ким Чен-ун, като допълни, че развиването на ядрения арсенал е "напълно обоснован" ход, а Пхенян ще гарантира "оперативната готовност" на своите ядрени сили, за да противодейства на всякаква "стратегическа заплаха".

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея.

"Ще определим Южна Корея като най-враждебната държава и ще се отнасяме към нея подобаващо - по най-непримирим начин", изтъкна той, като обеща, че "ще накара Южна Корея да си плати за всяко действие, което вреди на Северна Корея".

Върховното народно събрание преназначи вчера Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет - най-високия пост в страната.

Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, "оформена като Путин"

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Свят Преди 18 минути

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Свят Преди 18 минути

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Любопитно Преди 55 минути

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Свят Преди 1 час

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Свят Преди 1 час

Зеленски, който през последните месеци нееднократно предупреждава, че Беларус се въвлича все по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна, добави в коментари в X, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове

Дания гласува днес на парламентарни избори

Дания гласува днес на парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

България Преди 1 час

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Свят Преди 1 час

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Свят Преди 1 час

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 1 час

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

Защо здравият разум не е вроден?

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 1 час

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 2 часа

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Любопитно Преди 2 часа

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Нагла кражба на дарения за болно дете в Стара Загора

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

България Преди 2 часа

Те са били предназначени за 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен

