Най-високата жена в света плаща за шест самолетни места и лети на носилка

Н ай-високата жена в света разкри, че е "принудена" да плаща за шест самолетни места, когато пътува, тъй като трябва да прекара целия полет, прикрепена към носилка, предаде Daily Mail .

По-рано тази година Румейса Гелги, която е висока 2,15 метра, обяви, че след като отпразнува своя 28-и рожден ден, възнамерява да посети всяка държава в света.

Но за притежателката на рекорд на "Гинес" пътуването със самолет, кола или който и да е друг вид транспорт не е никак лесна задача.

Румейса, която живее в турската провинция Карабюк, обикновено се придвижва с инвалидна количка или проходилка, а изключителният ѝ ръст е резултат от състояние, наречено синдром на Уивър, което наред с други симптоми причинява ускорен растеж.

След като прекарала по-голямата част от живота си с ръст, несъвместим със стандартните самолетни седалки, тя вече може да пътува по света благодарение на Turkish Airlines. Авиокомпанията демонтира шест седалки в един от самолетите си и ги замени със специално изработена носилка.

През септември 2022 г. Румейса излетя за първи път със самолет, Тя пътува от Сан Франциско до Калифорния. Това беше пътуване, което тя описа като "перфектно от началото до края".

Фрийланс уеб разработчик по професия, тя оттогава лети поне веднъж годишно и то само с националния си превозвач, тъй като това е една от малкото авиокомпании, които предлагат подобна услуга с носилка.

Макар да е успяла да посети редица страни от списъка си с желания, сред които Испания, Италия, Съединените щати и Обединеното кралство, стремежът ѝ да опознава нови места не е минал без сериозни предизвикателства.

Тъй като не може да седне в обикновени самолетни седалки, Румейса трябва да бъде качена на борда на носилка и да прекара целия полет в легнало положение.

Освен това трябва да пристига на летището четири часа преди излитането, за да се срещне с медицински екип и да заплати пространството, което заема носилката, обикновено еквивалента на шест седалки.

Румейса все още не е пътувала с автобус или влак, макар да се надява да осъществи това в следващите месеци.

Независимо от затрудненията, свързани с транспорта, едно от най-големите предизвикателства за нея при пътуванията е липсата на достъпност при посещение на исторически или значими сгради и обекти.

"Понякога е тъжно да се въздържам от посещение на забележителни места и от възможността да се потопя в богатството на историята", споделя създателката на съдържание пред Luxury Travel Daily, цитирана от What’s The Jam.

Тя добавя:

"Може да бъде разочароващо да знаеш, че единственото, което стои на пътя ти, е липсата на достъпност. Най-важен за мен винаги е въпросът за безопасността, не само за да предпазя инвалидната си количка, но и за да избегна наранявания."

"С гръбначни импланти дори леко падане може да бъде изключително опасно. Ако не е осигурен адекватен достъп, предпочитам да не поемам излишни рискове."

Макар да мечтае да посети Източна Азия, по-конкретно Токио, Киото, Шанхай и Сеул, най-съкровеното ѝ желание е да види древните паметници в родния си град Сафранболу.

"Една от най-известните му части е Старият град, където посетителите могат да видят добре запазени къщи, имения и хамами от османския период."

"За съжаление, въпреки че живея съвсем близо, все още не съм успяла да го посетя. Мястото не е особено достъпно."

