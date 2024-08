САЩ разполагат подводница с управляеми ракети в Близкия Изток, докато напрежението нараства

С АЩ наредиха разполагането на подводница с управляеми ракети в Близкия изток на фона на нарастващите опасения, че Иран ще отмъсти на Израел за убийството на високопоставен член на "Хамас".

Това се случва, след като в петък Революционната гвардия на Иран започна военни учения в западната провинция Керманшах, близо до границата с Ирак.

Пентагонът потвърди разполагането на подводницата - както и ускоряването на пристигането на ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в региона - след като министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин разговаря с израелския си колега в неделя.

"Секретарят Остин потвърди ангажимента на Съединените щати да предприемат всички възможни стъпки за защита на Израел и отбеляза засилването на позицията и капацитета на американските военни сили в целия Близък изток в светлината на ескалиращото напрежение в региона", се казва в изявлението.

По-рано официален представител на иранските въоръжени сили заяви пред официалната информационна агенция на страната IRNA, че ученията са насочени към "повишаване на бойната готовност и бдителността".

Иран твърди, че главният политически лидер на "Хамас" Исмаил Хания е бил "убит" в столицата му Техеран в сряда, 31 юли. Оттогава се очакват ответни мерки.

