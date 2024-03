Най-малко 16 са загинали при търсене на трюфели в Сирия

Н ай-малко 16 души, търсещи трюфели в северната сирийска пустиня, загинаха, след като един от тях е "стъпил" на мина, съобщи военен наблюдател.

Между февруари и април всяка година стотици обеднели сирийци рискуват живота си, търсейки трюфели в обширната сирийска пустиня или Бадия - известно убежище на джихадисти, което също е осеяно с мини. Сред загиналите са 9 жени.

Базираната във Великобритания обсерватория съобщи, че камионът е превозвал повече от 20 цивилни, които са търсили пустинни трюфели, които достигат високи цени в страна, разтърсена от 13 години война и съкрушителна икономическа криза.

