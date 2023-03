Най-малко 15 жертви и близо 200 са ранени след експлозия в Бангладеш

Н ай-малко 15 души са загинали и близо 200 са ранени при експлозия, станала в търговска сграда този следобед в Дака, столицата на Бангладеш, предаде ДПА, като се позова на местни пожарникари.

Взривът е станал в пететажна сграда, близо до централния район Гулистан. Все още не е ясна причината за експлозията. Според полицията няма първоначални индикации за терористична атака. Директорът на болницата Назмул Хак каза, че близо 200 ранени при взрива са откарани в болницата на Медицинския колеж в Дака.

Взривът е разбил стъклената стена на един от офисите, помещаващи се в сградата, и е нанесъл щети на две съседни сгради. Спасителните екипи продължават да работят на мястото на взрива въпреки настъпването на нощта.

