Най-малко 11 загинали при изригването на вулкана Мерапи в Индонезия

Т елата на единадесет катерачи бяха открити след изригването на вулкана Мерапи в Индонезия, съобщи представител на властите, цитиран от Ройтерс.

При загиналите са намерени трима оцелели, а 12 души са в неизвестност, но издирването им е временно преустановено от съображения за безопасност.

По време на изригването на вулкана в района е имало 75 туристи, каза Джоди Харяван, говорител на местната издирвателен и спасителен екип.

🚨 BREAKING: Mount Marapi Erupts in Indonesia



Mount Marapi in Indonesia erupts violently, spewing colossal ash plumes over 9,800 feet into the sky.



Bukittinggi, a nearby town southeast of the volcano, is engulfed in ash. pic.twitter.com/UHcCmd7UvO