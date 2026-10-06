Дневникът на папа Франциск ще бъде публикуван в 94 държави

Папа Франциск е водил личен духовен дневник повече от 30 години, който ще бъде публикуван посмъртно на 24 ноември в 94 държави.

„Духовният дневник на папа Франциск“ е от 144 страници и ще излезе на пет езика.

Изданието продължава личната линия на автобиографията му „Надежда“, публикувана малко преди смъртта му през април 2025 г.

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Личен дневник с бележки, воден от папа Франциск в продължение на повече от 30 години, ще бъде публикуван на 24 ноември в 94 държави, предаде АФП.

Книгата, озаглавена „Духовният дневник на папа Франциск“, е представена от кардинал Виктор Мануел Фернандес, близък сътрудник на аржентинския понтифик.

Тя събира записки, които покойният Хорхе Марио Берголио е писал между 20 декември 1992 г. и 18 август 2024 г.

Ватиканът определи текста като „изключително ценен и важен“, заявявайки, че той ще хвърли светлина върху личността на първия латиноамерикански папа, който ръководи Римокатолическата църква от 13 март 2013 г. до смъртта си на 21 април 2025 г.

To the astonishment of the Vatican and the world, Pope Francis has delivered yet another surprise: He kept a private diary from Dec. 20, 1992, to Aug. 18, 2024, just nine months before his death. https://t.co/2dHTbw7LEB — America Magazine (@americamag) October 5, 2026

Книгата от 144 страници ще бъде издадена на пет езика и ще бъде достъпна в 94 държави от 24 ноември.

На италиански език тя ще бъде публикувана от „Либрерия Едитриче Ватикана“, на испански, английски и португалски - от „Пенгуин Рандъм Хаус“, а на френски - от „Албен Мишел“ от 25 ноември.

Президентът на „Албен Мишел“ Жил Аери определи книгата като „много лична“ и посочи, че тя следва същата линия като автобиографията на папа Франциск „Надежда“ - първата автобиография, публикувана от действащ папа, която излезе няколко седмици преди смъртта му.