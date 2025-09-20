Свят

Тенис легендата Бьорн Борг разкри, че се бори със зловеща диагноза

11-кратният шампион от Големия шлем разкри диагнозата в своята автобиография „Heartbeats: A Memoir“, написана съвместно със съпругата му Патриция

20 септември 2025, 13:39
Тенис легендата Бьорн Борг разкри, че се бори със зловеща диагноза
Бьорн Борг   
Източник: GettyImages

Ш ведската тенис икона Бьорн Борг обяви, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата и ще „се бори всеки ден, сякаш е на финал на Уимбълдън“, съобщава Си Ен Ен (CNN).

11-кратният шампион от Големия шлем разкри диагнозата в своята автобиография „Heartbeats: A Memoir“, написана съвместно със съпругата му Патриция.

Той споделя, че е претърпял операция през 2024 г. и в момента е в ремисия.

Борг е печелил пет поредни титли на Уимбълдън между 1976 и 1980 г., както и шест пъти е триумфирал на Ролан Гарос, но шокира спортния свят, като се оттегля едва на 26 години.

„Говорих с лекаря и той каза, че е наистина, наистина сериозно“, каза Борг пред BBC. „Той спомена, че

имам спящи ракови клетки и ще бъде битка, която ще продължава и в бъдеще.

На всеки шест месеца се изследвам. Последният ми тест беше преди две седмици. Това е нещо, с което трябва да живея.“

Лекарите открили рака на Борг през 2023 г., въпреки години на редовни прегледи. „Проблемът е, че нищо не усещаш – чувстваш се добре, а после просто се случва“, казва шведът, който е бил номер 1 в света в продължение на 109 седмици. „Надявам се да бъда добре. Живея ден за ден, година за година, надявам се“.

Въпреки краткия опит за завръщане през 1991 г., Борг не успя да се наложи отново на корта. По време на кариерата си той водеше интензивно съперничество с Джон Макенроу, а техният финал на Уимбълдън през 1980 г. се смята за един от най-великите мачове в историята на тениса. Американецът спечели тайбрека на четвъртия сет с 18-16, преди Борг да триумфира в петсетовата епична среща.

„Сега имам нов противник – рак, когото не мога да контролирам“,

пише Борг в книгата си. „Но ще го победя. Не се предавам. Боря се всеки ден, сякаш е финал на Уимбълдън. А тези обикновено ми се получават доста добре, нали?“.

Източник: CNN    
Бьорн Борг диагноза рак битка финал Уимбълдън легенда тенис
Последвайте ни
Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Собственик на магазин в Германия постави табела „Забранено за евреи“, полицията разследва

Собственик на магазин в Германия постави табела „Забранено за евреи“, полицията разследва

„Каквото, по дяволите, ни сервираха“ - Доналд Тръмп за кралския банкет

„Каквото, по дяволите, ни сервираха“ - Доналд Тръмп за кралския банкет

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

pariteni.bg
Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принц Хари

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

Любопитно Преди 2 часа

По-малкият син на крал Чарлз III и покойната принцеса Даяна е посетил тайно свой роднина в двореца Кенсингтън

Пентагонът

Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Свят Преди 3 часа

Новият мандат, описан в меморандум, разпространен до пресата в петък, е последният от поредица действия на администрацията на Тръмп за ограничаване на способността на медиите да отразяват федералното правителство без намеса

Ангел Кунчев

Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

България Преди 4 часа

„В XXI в. да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове”, каза главният здравен държавен инспектор по повод режима на водата в редица населени места в България

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп иска $100 000 за работна виза H-1B – шок за технологичния сектор

Свят Преди 4 часа

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп започна широкомащабна кампания срещу имиграцията, включително мерки за ограничаване на някои форми на законна имиграция

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Любопитно Преди 5 часа

Разстоянието до Луната всъщност се променя в рамките на един месец, докато обикаля около Земята

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Любопитно Преди 5 часа

Разходът на енергия е най-важният параметър, който трябва да проверим

<p>Португалия ще признае палестинската държава</p>

Португалия ще признае палестинската държава

Свят Преди 5 часа

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица

<p>Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери</p>

Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери

България Преди 5 часа

След стихията – изгорели са над 600 дка изоставени лозя

<p>Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери</p>

Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери

България Преди 5 часа

Традиционно разходите за персонал в бюджета са от порядъка на 7-8% от БВП. В бюджета за 2025 г. те са заложени в размер на 10,6% от БВП, което е абсолютен рекорд

<p>Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица</p>

Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

България Преди 6 часа

55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си

<p>Първа реакция от Русия за ескалацията над Естония</p>

Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Свят Преди 6 часа

Руското министерство на отбраната излезе с позиция в ранните часове на съботния ден

<p>Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна</p>

Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна

Свят Преди 6 часа

В 5:40 ч. почти цяла Украйна беше под въздушна тревога

Диви и красиви

Три двойки отиват на финала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 6 часа

Победителите ще заминат на екзотично пътешествие в Бали

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Технологии Преди 7 часа

ИИ ще съкрати много работни места, казва шефът на "Амазон"

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

Любопитно Преди 7 часа

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Технологии Преди 7 часа

Chrome, Edge, Firefox, Safari и останалите предлагат удобна функция, но сигурна ли е

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Внимание! Висок риск от пожари

sinoptik.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg

Според нумерологията: Какво значи за брака ви датата

Edna.bg

Как изглеждат днес актьорите от култовата теленовела "Трима братя, три сестри"

Edna.bg

Левски: Ще поискаме от СК ВАР-аудиото

Gong.bg

Паоло Скарони: Милан и Интер ще имат най-добрия стадион в Европа

Gong.bg

Натоварен трафик по основните пътни артерии в страната

Nova.bg

България осъди нарушаването на естонското въздушно пространство

Nova.bg