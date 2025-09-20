Тенис легендата Бьорн Борг разкри, че се бори със зловеща диагноза

Ш ведската тенис икона Бьорн Борг обяви, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата и ще „се бори всеки ден, сякаш е на финал на Уимбълдън“, съобщава Си Ен Ен (CNN).

11-кратният шампион от Големия шлем разкри диагнозата в своята автобиография „Heartbeats: A Memoir“, написана съвместно със съпругата му Патриция.

Той споделя, че е претърпял операция през 2024 г. и в момента е в ремисия.

Борг е печелил пет поредни титли на Уимбълдън между 1976 и 1980 г., както и шест пъти е триумфирал на Ролан Гарос, но шокира спортния свят, като се оттегля едва на 26 години.

„Говорих с лекаря и той каза, че е наистина, наистина сериозно“, каза Борг пред BBC. „Той спомена, че

имам спящи ракови клетки и ще бъде битка, която ще продължава и в бъдеще.

На всеки шест месеца се изследвам. Последният ми тест беше преди две седмици. Това е нещо, с което трябва да живея.“

Лекарите открили рака на Борг през 2023 г., въпреки години на редовни прегледи. „Проблемът е, че нищо не усещаш – чувстваш се добре, а после просто се случва“, казва шведът, който е бил номер 1 в света в продължение на 109 седмици. „Надявам се да бъда добре. Живея ден за ден, година за година, надявам се“.

Въпреки краткия опит за завръщане през 1991 г., Борг не успя да се наложи отново на корта. По време на кариерата си той водеше интензивно съперничество с Джон Макенроу, а техният финал на Уимбълдън през 1980 г. се смята за един от най-великите мачове в историята на тениса. Американецът спечели тайбрека на четвъртия сет с 18-16, преди Борг да триумфира в петсетовата епична среща.

„Сега имам нов противник – рак, когото не мога да контролирам“,

пише Борг в книгата си. „Но ще го победя. Не се предавам. Боря се всеки ден, сякаш е финал на Уимбълдън. А тези обикновено ми се получават доста добре, нали?“.