Европа неохотно реши: Американците вече са лошите

Е вропейските правителства стигнаха до трудно заключение: американците вече са лошите. Докато лидерите на 27-те държави от ЕС се събират в Брюксел за извънредна среща на върха в четвъртък, тази оценка преобладава в почти всички столици на Европа, според девет дипломати от ЕС, пише POLITICO.

Тези официални представители идват от страни с различна степен на историческа привързаност към САЩ и те дадоха ясно да се разбере, че този начин на мислене е особено силно изразен на места, които преди са имали най-тесни връзки с Вашингтон.

Чувството на страх и скептицизъм остава и срещата на върха все пак ще се проведе, въпреки че Доналд Тръмп късно в сряда заяви, че е сключил сделка за Гренландия и че в крайна сметка няма да налага мита върху европейските държави, което подчертава как събирането се е превърнало в нещо повече от реакция на поредния скандал.

Плановете на президента на САЩ за Гренландия, които той изложи по-рано през деня в Давос, Швейцария, настоявайки за „незабавни преговори“ за придобиване на острова, се оказаха последната капка за много лидери. През цялата първа година от втория му мандат те се бяха вкопчили в надеждата, че най-лошите им страхове за страната, която е в основата на европейската сигурност от 1945 г. насам, няма да се реализират.

Но моментът за любезности „приключи“ и „дойде време да се изправим срещу Тръмп“, заяви пред радио BBC Андерс Фог Расмусен, бивш генерален секретар на НАТО и бивш датски министър-председател.

Няколко от дипломатите, с които POLITICO разговаря за тази статия, всички получили анонимност заради чувствителния характер на работата си, казаха, че се чувстват лично предадени, като някои от тях са учили и работили в САЩ или са защитавали по-тесни трансатлантически връзки. „Нашата американска мечта е мъртва. Доналд Тръмп я уби“, каза дипломат от ЕС от страна, която е била сред най-силните поддръжници на трансатлантическите отношения в блока.

Колективното осъзнаване на Европа вероятно ще бъде видно на срещата на върха – не само в потенциалните решения за подготовка на ответни търговски мерки срещу САЩ, ако Тръмп отново смени курса и продължи с претенциите си към Гренландия.

То ще бъде ясно и в изявленията, които лидерите вероятно ще направят помежду си насаме, а след това и публично. Френският президент Еманюел Макрон загатна за това в собствената си реч в Давос, като заяви, че Европа разполага с „много силни инструменти“ и че „трябва да ги използваме, когато не сме уважавани и когато правилата на играта не се спазват“.

Ограничено облекчение

Речта на Тръмп в Давос, по време на която той нарече самоуправляващия се датски остров „наша територия“, не направи нищо, за да намали напрежението 24 часа преди набързо организираната среща на лидерите в белгийската столица, на която да обсъдят следващия си отговор на разпадащия се следвоенен ред.

Макар Тръмп да изключи използването на военна сила за завземането на Гренландия, правителствата на ЕС не възприеха това като отстъпление заради остротата на езика му по отношение на Европа като цяло и ясното потвърждение на намеренията му, според двама дипломати от ЕС.

Тръмп в крайна сметка оттегли заплахата си за налагане на мита върху осем европейски държави, които според него му пречели по въпроса с Гренландия, но дотогава нещата вече бяха отишли твърде далеч.

„След въртележката от последните няколко дни сега трябва да изчакаме и да видим какви съществени споразумения ще бъдат постигнати между (бел ред. генералния секретар на НАТО) г-н Рюте и г-н Тръмп“, заяви германският вицеканцлер Ларс Клингбайл пред германската телевизия ZDF. „Независимо какво решение бъде намерено сега за Гренландия, всички трябва да разберат, че не можем да седнем, да се отпуснем и да бъдем доволни“.

Моментът, в който президентът на САЩ заплаши с тези мита в събота, е бил моментът, в който разломът „стана реален“, каза дипломат от ЕС.

„Може би този ход ни печели няколко месеца, може би е нещо по-постоянно“, каза друг, визирайки внезапния обрат на Тръмп. „Мисля, че речта на Тръмп по-рано днес ще даде повод за размисъл в повечето, ако не и във всички столици – с мита или без“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обобщи настроението по време на речта си в Давос във вторник. „Светът се е променил трайно. Трябва да се променим заедно с него“, каза тя.

На срещата си на върха лидерите на ЕС ще обсъдят състоянието на трансатлантическите отношения. Преди отстъплението на Тръмп по въпроса с митата те се подготвяха да поискат от Комисията да подготви най-мощното си търговско оръжие срещу САЩ – Инструмента срещу икономическа принуда (Anti-Coercion Instrument, ACI), както POLITICO съобщи във вторник.

ЕС създаде своята „търговска базука“ през 2023 г., за да се справи със заплахата, която възприемаше от враждебни държави, най-вече Китай, за които се опасяваше, че използват пазарите и икономиките си, за да изнудват ЕС да изпълнява техните искания. Идеята Брюксел да я използва срещу САЩ по-рано беше немислима.

„Преживяваме голям разлом на световния ред“, каза високопоставен пратеник от страна, която в ЕС се възприема като ключов американски съюзник. Лидерите ще обсъдят „намаляване на риска“ спрямо САЩ, каза дипломатът – термин, който по-рано беше запазен за отношенията на ЕС с Пекин. „Доверието е загубено“, добави той.

Терапевтичната среща на върха

Срещата на върха ще бъде като „терапия“, каза един служител на ЕС, запознат с подготовката за Европейския съвет. Тя ще даде възможност на лидерите да формулират конкретен отговор на речта на Тръмп в Давос и последвалото му твърдение за сделка.

Оценката, че САЩ вече не са надежден съюзник, се е формирала постепенно. Завесата падна от очите на европейските лидери за първи път, когато администрацията на Тръмп публикува своята Стратегия за национална сигурност в началото на декември, в която се ангажира да засили „патриотичните европейски партии“ за сметка на ЕС. (Това може донякъде да обясни защо някои лидери на ЕС, като унгарския премиер Виктор Орбан, все още се вкопчват в Тръмп.)

След това Тръмп поднови реториката си за превземането на Гренландия, американският посланик в Исландия се нарече губернатор на 52-рия щат на САЩ, а Тръмп изпрати писмо до норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре, в което заяви, че тъй като не му е била присъдена Нобеловата награда за мир, той „вече няма да се чувства задължен да мисли единствено за Мира“. Един високопоставен пратеник на ЕС каза, че е бил убеден, че писмото е фалшиво. След това неговата автентичност беше потвърдена.

Двама висши дипломати, с които POLITICO разговаря поотделно, сравниха настоящото състояние на САЩ с периода преди Втората световна война.„Мисля, че вече сме отвъд Мюнхен“, каза единият, визирайки срещата от 1938 г., на която Великобритания, Франция и Италия умиротвориха Адолф Хитлер, като му позволиха да анексира Чехословакия. „Осъзнаваме, че умиротворяването вече не е правилната политика“.

Рязкото влошаване на позициите на САЩ беше особено болезнено за Дания, която Тръмп нарече „неблагодарна“ в Давос. Копенхаген е шокиран от поведението му, след като в продължение на десетилетия беше сред най-приятелски настроените съюзници на Америка. Дания изпрати сили в подкрепа на САЩ в някои от най-опасните бойни зони в Близкия изток, включително в провинция Хелманд в Афганистан. Страната понесе едни от най-тежките загуби на човешки живот на глава от населението.

„Толкова много от нас са учили в САЩ, всички искахме да работим там. Това е просто предателство“, каза един датски служител.