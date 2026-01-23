Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Р умъния и Европа имат нужда от партньорство със Съединените щати, заяви румънският президент Никушор Дан от Брюксел, където участва на извънредно заседание на европейските държавни и правителствени ръководители. Това става ясно от информация на администрацията на държавния глава.

„Съединените щати представляват важен стратегически партньор за сигурността на Румъния. За щастие на този (Европейски) съвет това мнение беше споделено от много от страните от ЕС“, отбеляза Никушор Дан. Той обаче побърза да допълни, че трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена, с напрежение и прекъсвания, но смята, че има достатъчно причини те да продължат.

В отговор на въпрос за липсата на решение относно поканата за членство на Румъния в Съвета за мир и коментарите, че всъщност това е отказ, Никушор Дан заяви:

„Ще обсъдим всички тези неща по-късно, по-подробно. Осъзнавате ли, че това не е прост въпрос, това е устав, който ангажира румънската държава с международен въпрос“.