Среща с букет цветя: Владимир Путин заведе учителката си по немски език на вечеря

Р уският президент Владимир Путин се срещна емоционално със своята бивша учителка по немски език Вера Дмитриевна Гуревич по време на специална вечер в Москва, а кадри от срещата бързо станаха популярни в социалните мрежи, пише The Economic Times .

На видеото се вижда как Путин посреща възрастната си преподавателка с букет цветя, след което двамата се прегръщат. Клипът беше разпространен в X с описание, според което „руската телевизия е излъчила кадри как Путин сам шофира руския SUV Aurus през центъра на Москва, за да вземе бившата си учителка Вера Гуревич и да я заведе на вечеря в президентската резиденция след събитията по случай Деня на победата“.

Жестът на руския лидер привлече широко внимание заради емоционалния и човешки елемент в срещата. Путин е поканил бившата си учителка да присъства и на наскоро проведения Парад на победата. Видеото е публикувано от Кремъл.

Според британското издание Mirror, 88-годишната Вера Дмитриевна Гуревич е имала особено близки отношения с Путин още по време на ученическите му години.

Путин заведе бившата си учителка на вечеря

На кадрите се вижда как Владимир Путин разговаря насаме с Вера Гуревич, преди да я заведе на вечеря, по време на която двамата си припомнят спомени от училищните години на руския президент.

В друг показателен жест Путин лично я придружава и я откарва до Кремъл, демонстрирайки уважението и признателността, които, по всичко личи, продължава да изпитва към бившата си учителка по немски език от детството си в Ленинград, днешен Санкт Петербург.

„Тръмп работи в McDonald’s, а Путин извежда бившата си учителка на среща“, написа един потребител в социалните мрежи.

„Колко мило. Путин е толкова прекрасен и състрадателен човек. Всичко, което прави, ме кара да се чувствам щастлив“, коментира друг.

Poutine retrouve son ancienne institutrice Vera Gourevitch. Il l’avait invitée aux commémorations du 9 mai, jour de la victoire soviétique sur les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. pic.twitter.com/udbIMjsEH8 — 20 Minutes (@20Minutes) May 12, 2026

Детството на Путин в годините след войната

Владимир Путин израства в Ленинград по време и след Втората световна война, а семейството му преминава през сериозни лишения по време на блокадата на града.

Родителите му живеели в претъпкан общински апартамент при тежки битови условия, а ранното му детство било белязано от следвоенната бедност и недоимък.

Според различни разкази майка му Мария Ивановна едва оцеляла от глад по време на блокадата, като в един момент дори припаднала от изтощение и по-късно дошла в съзнание сред тела по улиците на обсадения град.

Допълнително трагедията за семейството се задълбочила от смъртта на двамата по-големи братя на Путин, които починали в ранна детска възраст по време на войната.

Дечица изучават ранните години на Путин

„Не можеше да стои мирен“

В мемоарната си книга „Владимир Путин. Родители. Приятели. Учители“ Вера Гуревич разказва, че местна група „хулигани“ оказвала негативно влияние върху младия Владимир Путин в ранните му години.

Тя го описва като „много подвижен, неспокоен и преливащ от енергия“, като отбелязва, че трудно стоял мирен в класната стая, често се оглеждал в тетрадките на съучениците си и непрекъснато изпускал химикалки и моливи, за да се навежда да ги вдига.

Гуревич си спомня още, че той лесно влизал в конфликти и „се хвърлял върху противника с цялата си тежест и се вкопчвал като булдог“.

Russian TV has broadcast footage of Putin driving himself through central Moscow in a Russian Aurus SUV to pick up his former schoolteacher Vera Gurevich and bring her to a dinner at the presidential residence after Victory Day events. pic.twitter.com/qHD3sBNnbS — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) May 11, 2026

Как учителката променя Путин

През септември 1964 г. Вера Гуревич посещава жилището, в което живеел 11-годишният Владимир Путин, за да разговаря лично с него.

Тя забелязала, че момчето често оставало само през деня и се прибирало вкъщи без родителски надзор до вечерта. По думите ѝ той понякога изкарвал целия ден почти без храна, въпреки че вкъщи имало приготвени ястия.

По време на разговора тя го посъветвала да се съсредоточи върху ученето, а Путин ѝ отвърнал, че би могъл да си напише домашните само за час, ако поиска.

С течение на времето между двамата се изградили близки отношения. Путин понякога помагал, като гледал децата ѝ, когато тя работела до късно или съпругът ѝ отсъствал, а понякога дори оставал да преспива в дома им.

Според разказите именно през този период успехът му в училище започнал да се подобрява, а впоследствие той продължил образованието си в специалност „Право“.