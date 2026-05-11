„Санкциите стигнаха до ботокса му“: Лицето на Путин провокира лавина от въпроси

„Изплашеният и параноичен“ Владимир Путин е изправен пред още повече въпроси относно лошото си здраве, след като беше забелязан с подпухнало и „видимо остаряло“ лице по време на парада за Деня на победата в Москва.

През уикенда Русия отбеляза 81-вата годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия през 1945 г. с необичайно малък парад, в който за първи път от години не бяха включени бронирани машини или балистични ракети.

Малцина обаче се вслушаха в твърденията на Путин по време на митинга за воденето на „справедлива“ война срещу „агресивните сили“ на Украйна, като вместо това се съсредоточиха върху изпъкналите му бузи, пише английското издание Daily Mail.

Украинският коментатор Антон Геращенко посочи едно неласкаво изображение на 73-годишния бивш шпионин, публикувайки: „Лицето на един „победител“ и лидер на „суперсила“. Той се пошегува: „Изглежда санкциите са достигнали дори до ботокса на Путин“.

Мониторинговата група „Кримски вятър“ заяви: „Историята показва, че много диктатори видимо остаряват преди падането на техния режим или смъртта им. Учените свързват това с хроничния стрес, параноичния страх от загуба на власт и изолацията, които ускоряват стареенето на тялото“.

Здравето на Путин отдавна е обект на дебати. В края на 2025 г. наблюдателни зрители забелязаха изпъкнали вени и необичайно стискане на юмруци, докато той се ръкуваше със здравен експерт.

In my opinion, yesterday a turning point in the war took place.



Perhaps we still do not fully grasp the significance of what happened.



For the first time, Putin publicly showed his weakness and inability to independently protect his capital, his parade, and himself from our… — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2026

Путин се срещна с 22-годишната Екатерина Лешчинская, председател на руското движение „Здраво отечество“, за да обсъдят възможността за забрана на продажбата на електронни цигари в страната, когато белезите по ръцете му бяха забелязани. Когато се протегна, за да се ръкува с жената, дясната ръка на руския лидер се видя с ясно изразени изпъкнали вени, видни сухожилия и тънка, сбръчкана кожа.

Кадри от момента показаха как руският лидер изглежда нервно движи пръстите си и ги свива в юмрук под ръкава на сакото си. След разпространението на клипа в X и по-късно в полските медии, украински източници предположиха, че руският диктатор може да страда от болки.

Врагът на Путин Леонид Невзлин видя в „свиващия се“ парад миналия уикенд, без военна техника за първи път от почти две десетилетия, символ на отслабващата хватка на Путин. Той е създал „държава, в която основният ритуал е съсредоточен около един застаряващ човек, свиващ се заедно с неговите възможности“.

„Режимът е структуриран така, че въпросът за неговото бъдеще се е превърнал във въпрос за здравето на един стар човек. Не за избори, не за политически курс, не за разкол в елитите. А за кардиограма, за вида на немощните ръце. Това са единствените места, където промяната в страната все още е възможна. Защото това тяло, както всяко друго, има краен срок“.

Украинският анализатор Иван Яковина заяви: „Може да се предположи, че този парад ще бъде неговият последен“.

Украинският коментатор Алексей Копитко заяви, че Путин губи своите фанатични про-военни поддръжници. „На парада център на внимание не беше лидерът на суперсила, а уморен старец с блуждаещи очи, когото все още търпят. И той го усеща. Опитът и уменията му все още му помагат да сложи правилната маска при общуване, но в момента, в който остане сам със себе си – всичко се изписва на лицето му. Един дребен, грохнал човек, превиващ се под тежестта на бреме, което вече не може да вдигне“.

Напрегнатите, скръбни лица на обкръжението на Путин периодично се появяваха на камерата. „Като цяло – никакъв ентусиазъм, никакъв празник“.

Никога досега служителите по сигурността не са кръжали толкова близо около Путин, каза той. „Можете да потърсите сравнение с парадите от предишни години. Сигурността винаги е там, това е протокол, но никога не е имало такова обграждане. Или самият Путин се страхува, или по този начин го навиват и сплашват – което го кара да стане изплашен и параноичен“.