Над 4000 починали в Европа след екстремната гореща вълна

Г орещата вълна в края на юни, която доведе до рекордно високи температури в части от Европа, вероятно е причинила над 4000 извънредни смъртни случая в няколко западноевропейски държави, сочат предварителни национални данни.

Франция отчете 2025 допълнителни смъртни случая - увеличение с близо 30% - през седмицата, започнала на 22 юни, в разгара на рекордната гореща вълна.

В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни. Според белгийските власти това е най-високият дневен брой починали от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.

Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая през седмицата 22–28 юни, като най-засегнати са били хората над 80 години. През същия период температурите в страната достигнаха почти 40°C.

Испанският здравен институт „Карлос III“ съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините - повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025 г., пише „Евронюз“

Горещата вълна, обхванала Белгия в последните дни на юни, е довела до повишаване на смъртността с 39 на сто, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от националния кризисен център. В дните от 18 до 29 юни властите отчитат 1222 смъртни случая повече от обичайното.

Близо половината от тези случаи са били с хора над 85-годишна възраст. Властите уточняват, че никога досега повишената смъртност при големи горещини не е достигала такива размери. Статистиката сочи, че новите данни са сравними с тези от първата седмица на пандемията от ковид преди шест години.

В последните дни на юни Белгия преживя повече от седмица с максимални температури над 30 градуса и нощни над 25 градуса. Допълнително тежест за хората стана масовата липса на климатици в сградите и нуждата да се изчаква по 6-8 месеца за доставка и поставяне на устройства за охлаждане.

В края на следващата седмица в страната се очаква нова гореща вълна, а местни търговци обявиха, че предвиждат доставка на няколко камиона с вентилатори от други европейски страни. Местни телевизии показаха репортажи от магазини за бяла техника, пред които се струпват опашки от ранна утрин, а след като вратите отворят, хората намират празни рафтовете за охладителна техника.

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Броят на смъртните случаи се е увеличил с почти 30 процента във Франция и с 62 процента само в парижкия регион през седмицата от 22 до 28 юни – пикът на горещата вълна, която засегна страната, съобщи днес службата за обществено здраве, цитирана от Франс прес.

В нов бюлетин службата за обществено здраве съобщи за "увеличение от 29,1 процента, което съответства на 2025 допълнителни смъртни случая в сравнение с предходната седмица", като припомни, че последното число със сигурност е "занижено".

Оценката на броя на смъртните случаи се основава единствено на електронните смъртни актове, които представляват малко повече от половината от починалите в страната.

От друга страна, отклонението от 30 процента е по-представително за мащаба на здравните последствия от тази гореща вълна, която засегна Франция в продължение на около десет дни и се оказа екстремна, като три от дните бяха сред най-горещите, регистрирани някога в страната.

Тенденцията е особено забележима в парижкия регион, където през изминалата седмица е отбелязан ръст от над 62 процента на смъртните случаи. Подобно увеличение е отчетено и в региона Пеи дьо ла Лоар в Западна Франция.

Службата за обществено здраве вече беше посочила числото от 1000 смъртни случая повече от обичайното, но данните се отнасяха само за края на седмицата. Новите оценки обхващат цялата седмица, въпреки че горещите дни бяха започнали няколко дни по-рано.

"Много важно е, че сред тези 2025 смъртни случая се наблюдава увеличение с 91 процента на смъртните случаи в домашни условия в сравнение с предходната седмица", уточни пред телевизия Те Еф 1 френската министърка на здравеопазването Стефани Рист.

Историческата гореща вълна, която засегна Франция в края на юни, доведе до трудно поносими условия в много жилища. За уикенда отново се прогнозират високи температури. Вчера в магазините се стигна до струпване на тълпи и дори сбивания след пускането в продажба на 200 000 вентилатори и климатици.

Според организацията "Ес О Ес Медсен" броят на случаите на топлинен удар и дехидратация, независимо от възрастта, се е увеличил съответно шесткратно и четирикратно.

От няколко дни здравните власти и правителството обръщат специално внимание на проблема със смъртните случаи в жилищата по време на горещата вълна. Горещата вълна от 2003 г. отне живота на 15 000 души във Франция, предимно възрастни хора, голяма част от които в специализирани домове за възрастни хора, но също и в домовете си.

Според властите горещата вълна през юни се смята за по-интензивна, но последиците ѝ за здравето са по-слабо изразени.

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Как да се предпазим от горещата вълна

Гореща вълна е продължителен период на необичайно високи температури, които могат да представляват сериозен риск за човешкото здраве. Екстремната жега натоварва организма и може да доведе до състояния като дехидратация, топлинно изтощение и топлинен удар, който е животозастрашаващ. Предприемането на превантивни мерки е от решаващо значение за минимизиране на рисковете, особено за уязвимите групи като възрастни хора, малки деца и хора с хронични заболявания.

Основен аспект на предпазването е поддържането на добра хидратация. Необходимо е да се приемат големи количества вода през целия ден, дори преди да се появи усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да допринесат за дехидратацията. Препоръчва се консумацията на леки, студени храни като плодове, зеленчуци и салати, докато тежките и горещи ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е добре да се ограничат.

За да се избегне прегряване, е важно тялото да се поддържа хладно. Препоръчително е да се избягва излизането навън в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Престоят в климатизирани помещения, като обществени сгради, библиотеки или търговски центрове, е ефективен метод за охлаждане. Взимането на хладни душове или вани също помага за понижаване на телесната температура. Носенето на леки, свободни дрехи от естествени материи като памук и лен, в светли цветове, отразява слънчевата светлина и позволява на кожата да диша. Домът може да се поддържа по-хладен чрез спускане на щори или завеси през деня.

Интензивната физическа активност трябва да бъде сведена до минимум, особено на открито. Ако спортът или работата на открито са неизбежни, те трябва да се планират за ранните сутрешни или късните вечерни часове, когато температурите са по-ниски. Редовните почивки на сянка са задължителни.От съществено значение е разпознаването на симптомите на топлинно заболяване. Топлинното изтощение се характеризира със силно изпотяване, слабост, главоболие и гадене. Топлинният удар е по-тежко състояние и представлява спешна медицинска помощ. Симптомите му включват висока телесна температура (над 40°C), гореща и суха кожа, объркване и възможна загуба на съзнание. Никога не трябва да се оставят деца или домашни любимци в паркиран автомобил, тъй като температурата в купето може да се повиши драстично за минути.