Свят

Над 4000 починали в Европа след екстремната гореща вълна

Продължителните високи температури доведоха до тежки последици, особено сред възрастните хора

Обновена преди 8 минути / 3 юли 2026, 10:25
Над 4000 починали в Европа след екстремната гореща вълна
Източник: iStock

Г орещата вълна в края на юни, която доведе до рекордно високи температури в части от Европа, вероятно е причинила над 4000 извънредни смъртни случая в няколко западноевропейски държави, сочат предварителни национални данни.

Франция отчете 2025 допълнителни смъртни случая - увеличение с близо 30% - през седмицата, започнала на 22 юни, в разгара на рекордната гореща вълна.

В Белгия смъртността е нараснала с 39%, което се равнява на 1222 допълнителни смъртни случая в периода 18-29 юни. Според белгийските власти това е най-високият дневен брой починали от първата вълна на пандемията от COVID-19 насам.

Нидерландия е регистрирала около 480 допълнителни смъртни случая през седмицата 22–28 юни, като най-засегнати са били хората над 80 години. През същия период температурите в страната достигнаха почти 40°C.

Испанският здравен институт „Карлос III“ съобщи за най-малко 1028 смъртни случая, свързани с горещините - повече от два пъти над отчетените 407 през юни 2025 г., пише „Евронюз“

Горещата вълна, обхванала Белгия в последните дни на юни, е довела до повишаване на смъртността с 39 на сто, съобщиха местни медии, като се позоваха на данни от националния кризисен център. В дните от 18 до 29 юни властите отчитат 1222 смъртни случая повече от обичайното.

Близо половината от тези случаи са били с хора над 85-годишна възраст. Властите уточняват, че никога досега повишената смъртност при големи горещини не е достигала такива размери. Статистиката сочи, че новите данни са сравними с тези от първата седмица на пандемията от ковид преди шест години.

В последните дни на юни Белгия преживя повече от седмица с максимални температури над 30 градуса и нощни над 25 градуса. Допълнително тежест за хората стана масовата липса на климатици в сградите и нуждата да се изчаква по 6-8 месеца за доставка и поставяне на устройства за охлаждане.

В края на следващата седмица в страната се очаква нова гореща вълна, а местни търговци обявиха, че предвиждат доставка на няколко камиона с вентилатори от други европейски страни. Местни телевизии показаха репортажи от магазини за бяла техника, пред които се струпват опашки от ранна утрин, а след като вратите отворят, хората намират празни рафтовете за охладителна техника.

МЗ с ценни препоръки за справяне с горещините

Броят на смъртните случаи се е увеличил с почти 30 процента във Франция и с 62 процента само в парижкия регион през седмицата от 22 до 28 юни – пикът на горещата вълна, която засегна страната, съобщи днес службата за обществено здраве, цитирана от Франс прес.

В нов бюлетин службата за обществено здраве съобщи за "увеличение от 29,1 процента, което съответства на 2025 допълнителни смъртни случая в сравнение с предходната седмица", като припомни, че последното число със сигурност е "занижено".

Оценката на броя на смъртните случаи се основава единствено на електронните смъртни актове, които представляват малко повече от половината от починалите в страната.

От друга страна, отклонението от 30 процента е по-представително за мащаба на здравните последствия от тази гореща вълна, която засегна Франция в продължение на около десет дни и се оказа екстремна, като три от дните бяха сред най-горещите, регистрирани някога в страната.

Тенденцията е особено забележима в парижкия регион, където през изминалата седмица е отбелязан ръст от над 62 процента на смъртните случаи. Подобно увеличение е отчетено и в региона Пеи дьо ла Лоар в Западна Франция.

Службата за обществено здраве вече беше посочила числото от 1000 смъртни случая повече от обичайното, но данните се отнасяха само за края на седмицата. Новите оценки обхващат цялата седмица, въпреки че горещите дни бяха започнали няколко дни по-рано.

"Много важно е, че сред тези 2025 смъртни случая се наблюдава увеличение с 91 процента на смъртните случаи в домашни условия в сравнение с предходната седмица", уточни пред телевизия Те Еф 1 френската министърка на здравеопазването Стефани Рист.

Историческата гореща вълна, която засегна Франция в края на юни, доведе до трудно поносими условия в много жилища. За уикенда отново се прогнозират високи температури. Вчера в магазините се стигна до струпване на тълпи и дори сбивания след пускането в продажба на 200 000 вентилатори и климатици.

Според организацията "Ес О Ес Медсен" броят на случаите на топлинен удар и дехидратация, независимо от възрастта, се е увеличил съответно шесткратно и четирикратно.

От няколко дни здравните власти и правителството обръщат специално внимание на проблема със смъртните случаи в жилищата по време на горещата вълна. Горещата вълна от 2003 г. отне живота на 15 000 души във Франция, предимно възрастни хора, голяма част от които в специализирани домове за възрастни хора, но също и в домовете си.

Според властите горещата вълна през юни се смята за по-интензивна, но последиците ѝ за здравето са по-слабо изразени.

Адска жега в Белгия: Термометрите счупиха рекорд от 1976 г.

  • Как да се предпазим от горещата вълна

Гореща вълна е продължителен период на необичайно високи температури, които могат да представляват сериозен риск за човешкото здраве. Екстремната жега натоварва организма и може да доведе до състояния като дехидратация, топлинно изтощение и топлинен удар, който е животозастрашаващ. Предприемането на превантивни мерки е от решаващо значение за минимизиране на рисковете, особено за уязвимите групи като възрастни хора, малки деца и хора с хронични заболявания.

Основен аспект на предпазването е поддържането на добра хидратация. Необходимо е да се приемат големи количества вода през целия ден, дори преди да се появи усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да допринесат за дехидратацията. Препоръчва се консумацията на леки, студени храни като плодове, зеленчуци и салати, докато тежките и горещи ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е добре да се ограничат.

За да се избегне прегряване, е важно тялото да се поддържа хладно. Препоръчително е да се избягва излизането навън в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Престоят в климатизирани помещения, като обществени сгради, библиотеки или търговски центрове, е ефективен метод за охлаждане. Взимането на хладни душове или вани също помага за понижаване на телесната температура. Носенето на леки, свободни дрехи от естествени материи като памук и лен, в светли цветове, отразява слънчевата светлина и позволява на кожата да диша. Домът може да се поддържа по-хладен чрез спускане на щори или завеси през деня.

Интензивната физическа активност трябва да бъде сведена до минимум, особено на открито. Ако спортът или работата на открито са неизбежни, те трябва да се планират за ранните сутрешни или късните вечерни часове, когато температурите са по-ниски. Редовните почивки на сянка са задължителни.От съществено значение е разпознаването на симптомите на топлинно заболяване. Топлинното изтощение се характеризира със силно изпотяване, слабост, главоболие и гадене. Топлинният удар е по-тежко състояние и представлява спешна медицинска помощ. Симптомите му включват висока телесна температура (над 40°C), гореща и суха кожа, объркване и възможна загуба на съзнание. Никога не трябва да се оставят деца или домашни любимци в паркиран автомобил, тъй като температурата в купето може да се повиши драстично за минути.

Източник: БТА, Николай Желязков/БГНЕС    
гореща вълна смъртност високи температури Белгия Франция здравни рискове топлинен удар дехидратация предпазни мерки топлинно изтощение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

Забелязаха Кейт Мидълтън със скрито устройство на Уимбълдън

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

Лукс в бяло: Иванка Тръмп, Джей Зи и София Вергара на Бялото парти на Майкъл Рубин

Лукс в бяло: Иванка Тръмп, Джей Зи и София Вергара на Бялото парти на Майкъл Рубин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Колко дълго продължава бременността при кучетата?

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 16 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 15 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 14 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова</p>

КС проверява данните за съвместното пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова

България Преди 58 минути

Това каза председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Поп иконата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси вече са законни съпрузи след тайна церемония, разкриват източници на Page Six. Двамата са дарили 26 милиона долара за благотворителност преди грандиозното сватбено парти за 1000 гости в Ню Йорк

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Свят Преди 1 час

Поп звездата Крис Браун беше осъден от съда в Лос Анджелис да плати близо 13 милиона долара обезщетение на бившата си икономка. Жената беше брутално нахапана и остана осакатена за цял живот от огромната кавказка овчарка на певеца в дома му

<p>Жена пострада при скок с парашут край Ихтиман</p>

Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман

България Преди 1 час

Очакват се резултати от разследването и експертиза

<p>Детайлът, който всички забелязаха:&nbsp;Какво крие новият самолет&nbsp;на Тръмп</p>

Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха

Свят Преди 1 час

Снимка от борда на дарения от Катар самолет разкри интериора, но фалшиви ли са кожените томове зад прессекретаря на Белия дом?

istock

Бюджетът остава на червено: Дефицитът е най-висок за юни от 16 години

Парите ни Преди 1 час

Към средата на годината минусът достига 2,4 млрд. евро, въпреки че само през юни има лек излишък

<p>&bdquo;Трудна задача&ldquo;: Премиерът заговори за орязване на дефицита и дълговете</p>

Бюджетен дефицит 2027 - правителството обещава намаляване на дълга

България Преди 1 час

Премиерът Румен Радев заяви, че задачата е трудна, но приоритетна

<p>Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София</p>

Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

България Преди 2 часа

Столичната община публикува данни за подобрено качество на въздуха

Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Нов Батмобил? Бен Афлек се появи с ултралуксозен електрически Cadillac за 400 000 долара

Любопитно Преди 2 часа

Холивудският ас Бен Афлек събра погледите в Лос Анджелис, като се появи с чисто нов Cadillac Celestiq на стойност над 400 000 долара. Ръчно сглобената електрическа суперкола е създадена с една цел – да детронира гиганти като Rolls-Royce и Bentley

Левчета за стотици евро: Спекула с монети плъзна в интернет

Левчета за стотици евро: Спекула с монети плъзна в интернет

Парите ни Преди 2 часа

След въвеждането на еврото стари банкноти и монети се предлагат на цени, многократно над номинала им

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Нов обрат в разследването на смъртта на основателя на Mango; искал да лиши децата си от милиардите

Свят Преди 2 часа

Разследването за смъртта на създателя на Mango Исак Андич взе драматичен обрат. Дългогодишната му партньорка разкри пред съда, че милиардерът е планирал ново завещание, което сериозно би орязало наследството на децата му в полза на фондация

Снимката е илюстративна

Намериха живо 18-месечно бебе в моргата часове след като го обявиха за мъртво

Свят Преди 2 часа

Медицински сестри и полицаи забелязали пулс и признаци на живот, но арогантен лекар пренебрегнал предупрежденията им и изпратил 18-месечното момченце в хладилната стая

Мъж откри човешки останки зад сграда в Свищов

Мъж откри човешки останки зад сграда в Свищов

България Преди 2 часа

Назначена е експертиза, случаят се разследва от МВР

<p>Нови сигнали за Наталия&nbsp;след активирането на BG-Alert, издирването продължава</p>

МВР: Получени са 12 сигнала след активирането на BG-Alert за Наталия

България Преди 3 часа

От полицията във Варна съобщиха, че издирването на изчезналото момиче основно е във Варна, но са предупредени и съседните области Бургас и Шумен

Ето защо смартфонът ви не се зарежда достатъчно бързо

Ето защо смартфонът ви не се зарежда достатъчно бързо

Технологии Преди 3 часа

Модерните мобилни телефони обичат да изтъква своите функции за бързо зареждане и те действително са много удобни. Когато работят. Понякога обаче зареждането е много бавно и може да има доста разнородни причини за този проблем

Затягат контрола върху инвалидните пенсии

Затягат контрола върху инвалидните пенсии

Парите ни Преди 3 часа

НОИ ще може да проверява данни от електронните здравни досиета при съмнения за неправомерно отпуснати пенсии

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Как да го съблазним – малките трикове, на които трудно се устоява

Edna.bg

Събитието на годината: Ню Йорк в треска заради сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Edna.bg

Роналдо на крачка от антирекорд

Gong.bg

Лудогорец взима един от най-големите БГ таланти, идва под наем от Шефилд Юнайтед

Gong.bg

Десислава Атанасова твърди, че е пътувала с граждански полет до Турция, а не с Пеевски

Nova.bg

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

Nova.bg