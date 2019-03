Н ад 33 000 убийства са извършени в Мексико през 2018 г. Това е годината на най-жестокото насилие, което страната е виждала.

В същото време в Мексико съществува само един легален магазин за оръжия и той се управлява от военните.

Тогава как се стига до всичките убийства? BBC търси отговорите.

Докато повечето обвиняват организираната престъпност за убийствата, основният въпрос е кой ги снабдява с оръжията?

Според репортера на медията - Анхелика Касас, оръжията идват от САЩ.

Освен това три са начините, по които САЩ играят основна роля в съществуващото насилие в Мексико:

