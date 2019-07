Х иляди филипинци прекараха нощта на открито в град Итбаят в провинция Батанес поради над 200 вторични труса след поредица мощни земетресения вчера, довели до смъртта на най-малко осем души, предаде ДПА.

Ранените са 63-ма.

Две мощни земетресения във Филипините взеха жертви

#UPDATE Eight people are killed and dozens injured when twin earthquakes strike islands in the northern Philippines while many were still asleep, local officials say https://t.co/WuzKxcmNlh pic.twitter.com/9kKQMGoeeL — AFP news agency (@AFP) 27 юли 2019 г.

Близо 2000 души са прекарали нощта на градския площад въпреки дъжда, съобщи кметът Раул де Сагон.

Strong earthquakes have struck populated islands in the northern Philippines killing at least eight people and injuring over sixty pic.twitter.com/ikazk1jj2e — TRT World (@trtworld) 27 юли 2019 г.

Трите труса вчера бяха с магнитуд от 5,4, 5,9 и 5,8, според американския Геофизичен институт. Много филипинци спяха по време на първия трус.

Филипините се намират в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен - зона на силна сеизмична активност.

At least 8 killed, dozens injured after series of earthquakes struck Philippines



READ MORE: https://t.co/WeDI3OGFQ4 pic.twitter.com/z0lzl6A7aX — RT (@RT_com) 27 юли 2019 г.

