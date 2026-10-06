Свят

Изкуствен интелект „чете мисли“ за първи път

Засега технология само възстановява видени изображения

Николай Киров Николай Киров

6 октомври 2026, 19:19
Изкуствен интелект „чете мисли“ за първи път
Източник: iStock/GettyImages

У чени от израелския Институт „Вайцман“ разработиха система с изкуствен интелект, която може да възстановява изображения, гледани от човек, само чрез анализ на мозъчната му активност. Технологията, наречена Brain-IT, използва данни от функционален ядрено-магнитен резонанс и според изследователите постига значително по-точни резултати от предишни подобни разработки, съобщава „Ню Йорк Поуст

Системата е първа стъпка към четенето на мисли от ИИ. Тя анализира промените в мозъчната активност, регистрирани чрез ЯМР, докато човек гледа определено изображение, и въз основа на тези сигнали генерира ново изображение, което се опитва да възпроизведе видяното. При експериментите ИИ е успял да възстановява различни сцени и предмети, като стоп знак, храна, лица и други изображения, като в някои случаи е запазвал не само общия смисъл, но и структурата и детайлите.

Една от основните новости е скоростта, с която системата може да се адаптира към друг човек. При по-старите технологии са били необходими десетки часове сканиране на всеки участник. Brain-IT се нуждае от приблизително един час, за да се настрои към нов човек. Това е особено важно, тъй като ЯМР изследванията са скъпи и продължителното стоене в скенер е трудно за участниците.

За обучението си системата е използвала данни от осем души, които са гледали хиляди изображения, докато мозъчната им активност е била записвана. Общият набор включва над 70 000 изображения. Тъй като реалните данни от ЯМР са сравнително малко, изследователите са използвали допълнителен модел в ИИ, който може да работи и в обратната посока - от изображение да предсказва как би изглеждала мозъчната активност на човек, който го гледа. Така са били генерирани допълнителни синтетични данни за обучението.

При тестовете обаче системата не е била безпогрешна. В някои случаи тя е възстановявала напълно различен обект, макар и със сходни визуални характеристики. Например изображение на торта е било пресъздадено като три сандвича, а куче във вана - като козел във вана. Това показва, че технологията все още не е способна просто да „копира“ изображението от мозъка.

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Изследователите са открили и 128 области на мозъка, които показват сходни модели на активност при различни хора при обработването на визуална информация. Част от тях реагират например на изображения на храна или спорт, а други са свързани с разграничаването на вътрешни и външни пространства. Според екипа това може да помогне и за по-доброто разбиране на начина, по който човешкият мозък обработва визуална информация.

Потенциалните приложения са особено интересни за хора, които не могат да говорят или да се движат. В бъдеще подобна технология би могла да се използва като средство за комуникация при тежко парализирани пациенти, ако стане възможно надеждно да се възстановява не само това, което човек вижда, но и това, което си представя.

Именно тук обаче се появяват и сериозните въпроси за личната неприкосновеност. Ръководителят на проекта проф. Михал Ирани допуска, че при преодоляване на сегашните ограничения технологията един ден може да бъде използвана за възстановяване на сънувани образи или спомени. 

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Според невролози технологията все още е много далеч от пълномащабно „четене на мисли“. Тя работи в строго контролирани условия и основно с визуална информация. Но самият факт, че мозъчната активност може да бъде превръщана обратно в изображения с все по-голяма точност, поставя въпроса докъде може да стигне тази технология.

Учените от „Вайцман“ вече гледат към следващата стъпка - възстановяване на въображаеми изображения, сънища, видео и дори аудио от мозъчната активност.

Редактор: Николай Киров
Източник: NYP    
Изкуствен интелект Четене на мисли Мозъчна активност
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