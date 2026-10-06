България

Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

Прогнозите сочат продължаващ спад на река Дунав

Николай Киров Николай Киров

6 октомври 2026, 23:41
Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав
Източник: БГНЕС

В ъв връзка с продължаващото понижение на река Дунав, на 6 октомври 2026 г. превантивно ще бъде намалена общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй” с около 90 МВт, съобщиха от атомната електроцентрала.

Мярката се изпълнява с решение на Работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на речните нива.

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

Прогнозите сочат продължаващ спад на река Дунав, при което, съгласно процедурите, би могло да се наложи привеждане в изпълнение на допълнителни мерки.

Припомняме, че водосборният басейн на реката, която е най-важната артерия за охлаждане на ядрените мощности в региона, вече отчете рекордно ниски водни количества и драстичен спад на дебита.

Още в началото на юли 2026 г. ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ и Министерството на енергетиката стартираха денонощен мониторинг на хидроложките показатели. 

АЕЦ "Козлодуй" с превантивни мерки заради Дунав, блоковете работят по график

Важно е да се отбележи, че в случая не става въпрос за охлаждането на ядрените реактори. Конвенционалните електрически турбини на АЕЦ „Козлодуй“ се нуждаят от големи обеми вода за своите охладителни системи. Когато нивото на Дунав спадне драстично, температурата на водата се повишава и ефективността на топлообмена намалява. Така, за да се избегне риск от прегряване на оборудването или нарушаване на екологичните норми за заустване на топли води обратно в реката, операторът е длъжен да приложи превантивно ограничение.

По същата причина в разгара на лятото, на 21 август, мощността на 5-и блок беше понижена със 120 мегавата. Това беше първият случай в 52-годишната история на ядрената централа, в който се взима такава мярка заради спад на нивото на Дунав. В последствие мощността беше повишена отново до 950 мегавата в края на август.

Редактор: Николай Киров
АЕЦ Козлодуй Река Дунав
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Зеленски обвини Русия за ударите край България

Зеленски обвини Русия за ударите край България

Танкер и морето горят край руския град Сочи

Танкер и морето горят край руския град Сочи

Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

Украйна се готви за мащабен руски удар

Украйна се готви за мащабен руски удар

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 начина, по които котката ви комуникира с вас

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 3 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 3 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Брокерката Пламена Денчева беше елиминирана от “Игри на волята”

Брокерката Пламена Денчева беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Бившата плувкиня Добромира заслужи място обратно в редиците на Вулканите

Седем жени са арестувани в Гана за букети от банкноти

Седем жени са арестувани в Гана за букети от банкноти

Свят Преди 3 часа

Полицията е започнала разследване и властите заявяват, че заподозрените ще бъдат преследвани

Предложи ли Тръмп Иран да унищожи Лос Анджелис

Предложи ли Тръмп Иран да унищожи Лос Анджелис

Свят Преди 5 часа

Белият дом обяви, че Тръмп говори за заплахата, представлявана от Иран

Изкуствен интелект „чете мисли“ за първи път

Изкуствен интелект „чете мисли“ за първи път

Свят Преди 5 часа

Засега технология само възстановява видени изображения, но перспективите ѝ са огромни

Почина актрисата Нина Дамянова

Почина актрисата Нина Дамянова

България Преди 6 часа

Нина Дамянова е част от онези актьори, които изграждат паметта на театър „Българска армия“

Режим на тока в Киев след руски атаки

Режим на тока в Киев след руски атаки

Свят Преди 6 часа

Прекъсванията на електрозахранването са започнали в 15:00 часа

И Чехия отказа да участва в „Евровизия 2027“ в Бургас

И Чехия отказа да участва в „Евровизия 2027“ в Бургас

Любопитно Преди 6 часа

Причината са бюджетни съкращения

<p>Хърватия и в РСМ спряха имунизациите с българска БЦЖ</p>

Хърватия и в Северна Македония спряха имунизациите с българска БЦЖ

Свят Преди 6 часа

Разследва се дали ваксината е причина за остеомиелит при четири бебета в Хърватия

Началникът на отбраната: Атака с въздушни и морски дронове

Началникът на отбраната: Атака с въздушни и морски дронове

България Преди 7 часа

Адмирал Емил Ефтимов: Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа

„Черната смърт“ в Сибир? Русия официално отрича да има случай на чума

„Черната смърт“ в Сибир? Русия официално отрича да има случай на чума

Свят Преди 7 часа

Руските власти омаловажиха съобщенията, че лаборантката в Сибир е починала от чума, настоявайки, че ситуацията е под контрол и че аутопсията и тестовете не са открили следи от болестта

Хванаха основен дилър на фентанил във Варна

Хванаха основен дилър на фентанил във Варна

България Преди 7 часа

При акцията е намерен наркотик за 10 000 дози

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

Любопитно Преди 8 часа

Пет години след като постави подкрепата за независимия бизнес в центъра на своя модел, компанията отчита 11,4% средногодишен ръст на продажбите и увеличен пазарен дял

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

Любопитно Преди 8 часа

В откровените си нови мемоари „Едно адско пътуване“ 82-годишният носител на „Оскар“ Майкъл Дъглас повдига завесата над бурния си живот. Актьорът разкрива неподозирани подробности за тежките си зависимости, сложните връзки и аферите в Холивуд

Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Парите ни Преди 8 часа

Според банката скъпото гориво е „необходимо“, за да не бъдат претоварени рафинериите

Кметът на Болярово обяви бедствено положение заради пожара

Кметът на Болярово обяви бедствено положение заради пожара

България Преди 8 часа

Огънят тръгнал при чистене на пасище от трактор

Урсула фон дер Лайен обяви кога ЕС ще спре руския газ

Урсула фон дер Лайен обяви кога ЕС ще спре руския газ

Свят Преди 8 часа

Тя посочи, че ЕС е диверсифицирал доставките си на газ

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Колко ни струва скролването в телефона? Учени изчислиха шокиращите последици

Edna.bg

Виктория Бекъм и ритуалът на червеното червило: Защо е време да пренебрегнем старите правила?

Edna.bg

Дронове атакуваха кораби на 70 мили от българското Черноморие, тече спасителна операция

Nova.bg

Зеленски: Русия е извършила комбинирана атака срещу кораби в българската икономическа зона

Nova.bg