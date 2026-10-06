Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

В ъв връзка с продължаващото понижение на река Дунав, на 6 октомври 2026 г. превантивно ще бъде намалена общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй” с около 90 МВт, съобщиха от атомната електроцентрала.

Мярката се изпълнява с решение на Работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължително понижаване на речните нива.

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

Прогнозите сочат продължаващ спад на река Дунав, при което, съгласно процедурите, би могло да се наложи привеждане в изпълнение на допълнителни мерки.

Припомняме, че водосборният басейн на реката, която е най-важната артерия за охлаждане на ядрените мощности в региона, вече отчете рекордно ниски водни количества и драстичен спад на дебита.

Още в началото на юли 2026 г. ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ и Министерството на енергетиката стартираха денонощен мониторинг на хидроложките показатели.

АЕЦ "Козлодуй" с превантивни мерки заради Дунав, блоковете работят по график

Важно е да се отбележи, че в случая не става въпрос за охлаждането на ядрените реактори. Конвенционалните електрически турбини на АЕЦ „Козлодуй“ се нуждаят от големи обеми вода за своите охладителни системи. Когато нивото на Дунав спадне драстично, температурата на водата се повишава и ефективността на топлообмена намалява. Така, за да се избегне риск от прегряване на оборудването или нарушаване на екологичните норми за заустване на топли води обратно в реката, операторът е длъжен да приложи превантивно ограничение.

По същата причина в разгара на лятото, на 21 август, мощността на 5-и блок беше понижена със 120 мегавата. Това беше първият случай в 52-годишната история на ядрената централа, в който се взима такава мярка заради спад на нивото на Дунав. В последствие мощността беше повишена отново до 950 мегавата в края на август.