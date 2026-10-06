Седем жени са арестувани в Гана за букети от банкноти

В ластите в Гана арестуваха седем души за използване на банкноти за направата на така наречените „букети от пари“ и украсяване на торти.

Банката на Гана твърди, че практиката е незаконна и представлява злоупотреба и неправилно боравене с националната валута.

Арестите, извършени в сътрудничество с полицията, последваха сигнал, довел до залавяне на заподозрените, всички жени, обвинени в продажба на букетите в различни части на столицата Акра.

Арестите са най-голямото прилагане на закона срещу злоупотребата с валутата. През юли банката издаде предупреждение, че това може да се счита за престъпление.

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В него се предупреждава срещу „действия, които водят до обезценяване или увреждане на националната валута, включително всяко поведение, което подкопава нейната законна стойност или употреба“.

Букети от банкноти или торти, украсени с пари, често се поръчват като подаръци за сватби, рождени дни, дипломирания и други тържества.

Полицията е започнала разследване и властите заявяват, че заподозрените ще бъдат преследвани по съдебен ред. Те могат да бъдат изправени пред глоба или затвор, което ще бъде определено от съда.

Дина Бонзи, служител във валутния отдел на Банката на Гана, заяви, че всеки, който подпомага или насърчава подобни дейности, също може да бъде арестуван и преследван.

Използването на пари за декорация стана по-често срещано в Гана през последните години, като практиката се утвърждава и в други африкански страни, посочва Би Би Си.