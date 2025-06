300-годишната мистерия на най-ценното корабокрушение в света е разгадана със съкровище от "Сан Хосе" за $20 млрд.

П од вълните на Карибско море изследователи от Колумбия идентифицираха испанския галеон „Сан Хосе“, за който се смята, че повече от три века е пренасял съкровище, оценявано понастоящем на над 16 милиарда паунда (20,5 милиарда щатски долара). Открит през 2015 г. край бреговете на остров Бару близо до Картахена, потъналият кораб дълго време е обвит в мистерия и твърдения за скрити богатства. Този исторически анализ и подводната археология, според експертите, няма никакво съмнение: това е отдавна изгубеният кораб „Сан Хосе“, пише Times of India.

През 1708 г. корабът плава като флагман на флотилия за съкровища, съставена от три испански военни кораба и 14 търговски плавателни съда, когато е потопен след нападение на Кралския флот край бреговете на Колумбия.

Корабът е взривен по време на битката и на дъното се озовава почти целия му 600-членен екипаж, заедно със съкровището от злато, сребро и изумруди.

Повече от три века по-късно, през 2015 г. на дълбочина 600 метра в Карибско море е открита останка, за която се предполага, че е на „Сан Хосе“.

За да установи дали корабът наистина е „Сан Хосе“, колумбийският флот използва безпилотен подводен апарат с дистанционно управление, за да проучи потъналия кораб по неинвазивен начин.

Сонарните изображения установиха, че сред товара има бронзови оръдия, оръжия, керамика и други артефакти - но истинският интерес представляваше златото.

Според изследване, публикувано в списание Antiquity във вторник, на снимки с висока резолюция са открити редица монети на морското дъно.

„Монетите са изключително важни артефакти за датиране и разбиране на материалната култура, особено в контекста на корабокрушенията. Ръчно отсечените монети с неправилна форма - известни като кобила на английски и макукина на испански - са служили като основна валута в Америка в продължение на повече от два века“, казва водещият изследовател Даниела Варгас Ариза.

Анализирайки особеностите на монетите, като например йерусалимския кръст, изследователите успяват да добият представа за функцията на кораба и събитията около неговото потъване.

„Това проучване на случая подчертава стойността на монетите като ключови хронологични маркери при идентифицирането на потънали кораби“, добавя г-жа Варгас Ариза.

Въпреки че монетите все още се намират на 600 метра под вълните, идентифицирането на потъналия кораб като „Сан Хосе“ вероятно ще даде допълнителен тласък на продължаващия международен спор за това кой притежава съкровището.

Кой е собственик на „Сан Хосе“?

Испания, която е била собственик на „Сан Хосе“ през 1708 г., когато той потъва, го смята за държавен кораб; останките му са класифицирани като подводно гробище и не могат да се използват за търговски цели.

Колумбия, в чиито води се намира корабокрушението, предложи Испания да се откаже от претенциите си в нейна полза - ход, който според някои може да създаде опасен прецедент.

Колумбийското законодателство е в полза на търсачите на съкровища.

Адвокат Хосе Мария Ланчо, експерт по подводно наследство, казва: „Ако в този случай Испания се откаже от суверенния си имунитет, няма да има държава или компания за търсене на съкровища, която да не се позове на този прецедент.“

Г-н Ланчо е подал молба до Испания и ЮНЕСКО от името на три южноамерикански общности на коренното население с искане да обявят Сан Хосе за „общо и споделено наследство“, от което и те да се възползват.

Народите Килакас, Карангас и Чичас смятат, че техните предци, често работейки в робски условия, са добивали металите, които съставляват около половината от товара на кораба, от мини в днешна Боливия, тогава под испански контрол, които след това са били транспортирани на север до Картахена.

„Нашите коренни общности смятат, че всеки акт на намеса и едностранно присвояване на галеона, без да се консултират пряко с нас и без изрично и ефективно да вземат предвид неговия общ и споделен характер, е акт на грабеж и неоколониализъм“, заявяват коренните общности в писмата, изпратени до ЮНЕСКО и Испания миналата година.